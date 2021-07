Von wegen tot: Beyond Good & Evil 2 sendet endlich wieder Lebenszeichen

Wie aus dem Nichts: Zum Welt-UFO-Tag teaserte Ubisoft jetzt das einst mit Spannung erwartete und nun fast vergessene Open-World Action-Adventure Beyond Good & Evil 2 an. Zudem gab es eine neue Stellenausschreibung für das Spiel. Das Projekt ist also offenbar noch nicht tot.

Wie steht’s aktuell um Beyond Good & Evil 2? Bereits seit 2007 wird am Nachfolger des Kult-Klassikers Beyond Good & Evil gewerkelt. Bei der Spielemesse E3 2017 gab es dann einen ersten Trailer. 2018 folgten weiteres Gameplay und neue Infos – beispielsweise zum Kampfsystem oder Coop-Multiplayer. Und die neuen Eindrücke ließen die Herzen von Fans und zahlreichen interessierten Spielern höher schlagen. Doch 2019 gab es an sich nur Konzeptzeichnungen und ein paar Sekunden Gameplay, danach wurde es im Prinzip still um das Spiel – bis heute.

Viele hätten sich längst ein Lebenszeichen gewünscht, doch es kam nichts und das Interesse am Spiel nahm auf reddit, in der Fachpresse oder in den sozialen Medien spürbar ab. So manch einer ging davon aus, dass das Projekt mittlerweile tot ist. Besonders der Abgang von Creative Director Michel Ancel, der die Rayman-Reihe und Beyond Good & Evil entworfen hatte, verstärkte Spekulationen rund um ein mögliches Aus für den Titel. Auch auf der E3 2021 (und 2020) gab es keine Infos zum Spiel.

Doch in der Auflistung geplanter Spiele von Ubisoft tauchte Beyond Good & Evil 2 immer wieder auf, wurde also nie wirklich für tot erklärt. Und nun gab es endlich mal wieder ein handfestes, offizielles Lebenszeichen.

Beyond Good & Evil 2 – Teaser zum UFO-Tag

So sieht das Lebenszeichen aus: Zum Welt-UFO-Tag am 2. Juli posteten mehrere offizielle Twitter-Accounts von Ubisoft kleine Teaser zum Spiel.

So zeigt der Account von Ubisoft Belgien ein Raumschiff aus Beyond Good & Evil 2 über der Stadt Gent:

Der niederländische Account zeigt das gleiche Raumschiff über den Kanälen von Amsterdam:

Fans werten das als ein deutliches Zeichen dafür, dass das Spiel noch lebt und weiterentwickelt wird. Denn es ist unwahrscheinlich, dass das Unternehmen gezielt etwas anteasert, was man eigentlich einstellen will oder bereits hat.

Zum Vergleich: Hier das Schiff im Gameplay aus 2017

Auch das spricht dafür, dass Beyond Good and Evil 2 noch lebt: Als weiteres Lebenszeichen sieht man zudem eine neue Stellenausschreibung, die kürzlich, fast parallel zu den Tweets, von Ubisoft Montpellier geschaltet wurde. So wird auf der Plattform LinkedIn ein Community Developer für 2 Spiele gesucht, um Community-Strategien für 2 Spiele zu mangen – explizit für Beyond Good & Evil 2 sowie für ein noch unbekanntes Projekt.

Das merkt man jetzt deutlich: Bei den Teasern und der Stellenausschreibung merkt man aber deutlich, dass das Interesse am Spiel nachgelassen hat – gerade im Vergleich zu den Jahren 2017 und 2018. So erhielten beide Tweets zusammen bislang nicht einmal 100 Likes und wurden kaum retweetet. Auch wird das Thema im Vergleich zu den Vorjahren nur wenig diskutiert – auch wenn sich so gut wie alle, die sich an den Diskussionen beteiligen, enorm über die Lebenszeichen freuen. Doch so wie aussieht, bedarf es mehr als nur 2 kleiner Raumschiff-Tweets, um das Interesse der Spieler und Fans an dem Titel wieder aufleben zu lassen.

Wie lange müssen wir noch auf Beyond Good & Evil 2 warten? Das weiß man immer noch nicht. Die Tweets zeigen lediglich: das Spiel ist nicht tot, es spielt in den Plänen Ubisofts immer noch einer Rolle, es wird weiter daran gearbeitet. Doch es dürfte noch eine ganze Weile hin sein, bis der Release in greifbare Nähe rückt. Denn Gerüchten zufolge steckt das Spiel noch in sehr frühem Entwicklungsstadium fest.

Wie sieht es mit euch aus? Freut ihr euch über die Lebenszeichen oder ist das Interesse am Spiel bei euch komplett verfolgen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.