Ein tschechischer Spieler wurde beim Verkauf eines Waffen-Skins in Counter-Strike: Global Offensive betrogen. Ihm wurden gut 1.000 Euro vorenthalten. Die Polizei von Pilsen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Was ist passiert? Manche Skin ins CS:GO können richtig wertvoll sein. So wurde im Januar ein seltener Waffen-Skin für 150.000 Dollar verkauft.

Ein tschechischer Spieler wiederum fand den seltenen Messer-Skin Talon Knife | Fade. Er einigte sich mit dem Käufer auf den Preis von 30.000 tschechischen Kronen, was umgerechnet 1.163 Euro entspricht.

Doch der Verkauf ging schief und der Käufer behielt einen großen Teil des Geldes. Nun ermittelt die Polizei und hat dazu ein offizielles Statement abgegeben.

Bei diesem Waffen-Skin wurde betrogen.

Verkauf ging schief, Polizei warnt vor Online-Käufen

Wie lief der Verkauf? Wie die Polizei von Pilsen berichtet, sollen sich Käufer und Verkäufer am geeinigt haben, dass im Vorfeld 4.000 Kronen, etwa 155 Euro, vorab überwiesen werden. Danach sollte der Skin verschickt und im Anschluss das restliche Geld überwiesen werden.

Doch genau dieser zweite Teil der Überweisung ist nicht passiert. Der Käufer behielt die restlichen 1008 Euro und meldete sich nicht mehr.

Was genau unternimmt die Polizei? In einem Statement teilte die Polizei mit, dass sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Betrug eingeleitet hat und weiter in dem Fall ermitteln wird (via policie.cz).

Das offizielle Statement der Polizei Pilsen auf Englisch übersetzt.

Den Betrüger könnte sogar eine Haftstrafe drohen. Betrug am Eigentum eines anderen kann laut der Webseite Legislationonline in Tschechien mit bis zu 2 Jahren Haft versehen werden.

Die Polizei warnt in dem Statement außerdem davor, Dinge im Internet von Fremden zu kaufen oder sie zu verkaufen.

Warum ist das so interessant? Das Internet wird von einigen Nutzern als rechtsfreier Raum angesehen. Beleidigungen und Betrug sind in Online-Spielen ein Problem und gehören genau angezeigt wie andere Straftaten.

Was man gegen Kriminalität in Online-Spielen tun kann, hat MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski mit dem Cyber-Kriminologen Thomas-Gabriel Rüdiger in einem Podcast besprochen:

Kriminalität in Online-Games – Was kann man dagegen tun? Erfahrt es im MeinMMO-Podcast