Die besten Hardware- und Gaming-Angebote vom 12. Dezember

Akku für Xbox One und Xbox Series X Controller: Hierbei handelt es sich um ein Akkupack für den Xbox-Controller. Dabei handelt es sich um Akkus mit jeweils 1200mAh. Diese lassen sich leicht in den Controller verbauen und lassen sich dann via beiliegendem USB-Kabel wieder aufladen. Laut Nutzern auf Amazon benötigt der Akku 3-4 Stunden zum Aufladen. Anschließend könnt ihr etwa 8 Stunden problemlos damit zocken.

Ihr sucht nach Hardware-Deals oder günstigen Angeboten vor Weihnachten für Gaming-PC oder Konsole? Wir schauen uns Angebote bei Amazon, MediaMarkt und Co an .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 5 + = zehn

Insert

You are going to send email to