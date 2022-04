Das beste Koop-Spiel für PS4 und PS5 gibt‘s jetzt richtig günstig im PS Store

Das beste Spiel des Jahres 2021 bekommt ihr gerade für die PS4 und PS5 besonders günstig. Wir verraten euch, warum sich „It Takes Two“ euch lohnen könnt und warum es zu den besten Koop-Spielen gehört.

Ihr seid auf der Suche nach einem tollen Koop-Spiel für euch und einen Freund oder euren Partner? Aktuell bekommt ihr das beste Spiel des Jahres 2021 deutlich günstiger für die PS4 und PS5. MeinMMO erklärt euch, was „It Takes Two“ so gut macht und warum ihr dem Spiel eine Chance geben solltet.

Ein Koop-Spiel, dass ihr wirklich nur im Koop spielen könnt

Was ist das für ein Spiel? In „It Takes Two“ schlüpft ihr in die Rolle von Cody und May, einem Paar, das eine Krise durchmacht. Durch einen Zauberspruch werden die beiden in kleine Puppen verwandelt und müssen nun einen Weg finden, die Verwandlung rückgängig zu machen. Dazu meistern sie ihre Umgebung, lösen Rätsel und müssen kooperativ agieren, was die beiden langsam wieder einander näher bringt.

Das Besondere an „It Takes Two“ ist, dass ihr das Spiel nur zu zweit spielen könnt. Es ist also voll darauf ausgelegt, dass ihr euch einen Freund schnappt und das Spiel gemeinsam durchzockt. Das Spiel unterstützt daher sowohl lokalen Koop (Split-Screen) als auch Online-Koop.

Für den Online-Koop braucht ihr das Spiel jedoch nur einmal kaufen, da ihr dank Freundes-Pass das Spiel mit einem Freund gemeinsam zocken könnt.

Für wen ist das Spiel was? Das Spiel richtet sich vor allem an User, die auf große Vielfalt und Kreativität bei Koop-Rätseln stehen. Kein Level in It Takes Two gleicht dem anderen. Wollt allein spielen, dann ist „It Takes Two“ definitiv nichts für euch. Sucht ihr jedoch ein Spiel, dass ihr gemeinsam mit eurem Partner spielen könnt oder ihr wollt eine schöne Geschichte erleben, dann solltet ihr „It Takes Two“ eine Chance geben.

Der Trailer zu „It Takes Two“ zeigt, warum ihr zusammenspielen müsst.

Wie gut ist das Angebot? Im PS Store ist das Koop-Spiel gerade das Angebot der Woche. Bis Donnerstag bekommt ihr das Spiel für PS4 und PS5 für 15,99 Euro anstatt für 39,99 Euro. Ihr spart daher 61 %.

Solltet ihr das Spiel auch abseits von der PS4 und PS5 lieber am PC spielen, dann gibt es das Spiel gerade auch auf Amazon im Angebot:

It Takes Two im PS Store für PS4 und PS5 kaufen

Das Spiel des Jahres 2021 solltet ihr unbedingt gespielt haben

Wie wird das Spiel bewertet? Das Spiel hat nach seiner Veröffentlichtung mehrere Preise erhalten. Bei den Game Awards 2021 gewann das Spiel

den Preis als bestes Multiplayer-Spiel

als bestes familienfreundliches Spiel

und den Preis als Spiel des Jahres 2021.

Auch sonst bekommt das Koop-Spiel starke Bewertungen und viel Lob. Für unsere Kollegen bei der GameStar zählt „It Takes Two zu den absoluten Pflicht-Spielen, die ihr auf PC oder Konsole unbedingt spielen solltet, wenn ihr Koop mögt (via GameStar.de). Wer kreative Spiele liebt oder einfach nach dem perfekten Spiel für zwei Personen sucht, der wird bei „It Takes Two“ fündig.

Ein ähnliches Urteil fällt der Tester von Gamerant (via gamerant.com). Im Test wird vor allem das kreative Design, die große Abwechslung und das perfekt aufeinander abgestimmte Gameplay gelobt.

Wir von MeinMMO zählen „It Takes Two“ ebenfalls zu den besten Koop-Games, die ihr aktuell zocken könnt. Weitere tolle Koop-Games, die ihr 2022 spielen könnt, findet ihr auch in unserer übersichtlichen Liste:

