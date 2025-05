Ein Beruf versprach 2023 die Zukunft und ein sechsstelliges Gehalt: Heute ist er kaum noch gefragt

Prompt-Engineering galt 2023 als angesagtester Job, versprach Zukunftssicherheit und ein 6-stelliges Gehalt. 2025 ist der Hype vorbei, der Job nicht mehr angesagt.

2022 brachte das amerikanische Unternehmen OpenAI den Chatbot ChatGPT auf den Markt und sorgte damit für einen KI-Hype in großem Ausmaß. Die großen Entwicklungen sorgten auch dafür, dass plötzlich ein Job sehr wichtig wurde: „Prompt-Engineering.“

Prompt-Engineering galt 2023 als der angesagteste Job der gesamten Tech-Branche und wurde teilweise mit Jahresgehältern von 300.000 US-Dollar beworben.

Doch 2025, 2 Jahre später, ist diese Rolle dank der rasanten Entwicklung von KI und der Entwicklung der Unternehmen in Bezug auf die Nutzung der Technologie im Grunde erledigt. Davon berichtet das englischsprachige Wall Street Journal (möglicherweise Paywall) und zitiert Jared Spataro, Chief Marketing Officer von „AI at Work“ bei Microsoft, mit den Worten:

Vor zwei Jahren sagten alle: ‚Oh, ich glaube, Prompt-Engineering wird der angesagte Job sein‘. Das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet.

Prompt-Engineering: 2023 der große Hype, heute im Grunde erledigt.

Was genau ist Prompt-Engineering? Das Konzept hinter dem Job bestand darin, einen Experten zu haben, der genau die richtigen Eingaben machte, um aus großen Sprachmodellen die besten Antworten zu generieren. Als Prompt bezeichnet man in der IT eine Aufforderung an den Benutzer, eine Eingabe zu tätigen. Mit einem Prompt gebt ihr in der Regel eine Aufgabe, die sie befolgen soll, und könnt damit, wie ein Nutzer, 1.200 Euro pro Tag verdienen.

Was ist das Problem? Das Problem ist, dass sich KI in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt hat: Heute sind KI-Modelle viel besser in der Lage, die Absicht des Nutzers zu erkennen, und sie können Folgefragen stellen, wenn sie sich nicht sicher sind. Heute braucht es keinen perfekt angepassten Prompt mehr, um das volle Potential aus einer KI zu schöpfen.

Hinzu kommt, dass viele Firmen mittlerweile ihre Mitarbeiter darin schulen, wie man mit KI am besten umzugehen hat. Daher ist es in den meisten Fällen nicht mehr notwendig, dass eine einzige Person über dieses Fachwissen verfügt.

Insbesondere in der aktuellen Situation, wo viele wegen wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit und knappen Budgets unter Druck stehen, stellen viele Firmen ohnehin schon deutlich weniger Personen ein. Hinzu kommt, dass einige Firmen festgestellt haben, dass es für sie günstiger und effektiver ist, wenn sie ihren Mitarbeitern Prompting-Fähigkeiten beibringen, anstatt dedizierte Mitarbeiter mit den Fähigkeiten einzustellen.

