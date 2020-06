Das Spiel, was die meisten gleichzeitigen Spieler jemals auf Steam hatte, kann nun für ein Wochenende kostenlos getestet werden.

Um welches Spiel geht es? Gemeint ist der Shooter Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG). Ihr könnt ihn an diesem Wochenende, also vom 5. Juni bis zum 8. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit komplett kostenlos zocken.

Sollte euch der Shooter gefallen, könnt ihr ihn dann noch mit einem Rabatt von 50% kaufen. Ihr zahlt nur noch 14,99 € anstatt der üblichen 29,99 €.

PUBG ist das beliebteste Spiel aller Zeiten auf Steam

Diesen Rekord hat PUBG aufgestellt: Schaut man in die Steam-Charts, dann sieht man einen irren Rekord von PUBG. Im Januar 2018 spielten über 3,2 Millionen Menschen gleichzeitig den Shooter. Ein Peak, den kein anderes Spiel jemals auf Steam erreicht hat.

Nach PUBG kommt mit CS:GO ein weiterer Shooter. Doch diesen spielten im April 2020 „nur“ etwa 1,3 Millionen Menschen gleichzeitig. Ebenfalls eine heftige Zahl, doch bei weitem nicht so viel, wie bei PUBG.

PUBG führt die Liste der Rekord-Spiele an. Quelle: Steamcharts

Lohnt sich das Testen von PUBG? Die Spielerzahlen von PUBG sprechen für sich. Auch wenn aktuell keine 3 Millionen Menschen mehr gleichzeitig im Shooter unterwegs sind, ist PUBG weiterhin extrem beliebt.

In den letzten 30 Tagen war PUBG auf Steam das drittbeliebteste Spieler. Dort hatte es einen Peak von über 550.000 gleichzeitigen Spielern. Genügend Spieler in der Lobby findet ihr also allemal.

Das Coronavirus sorgte dafür, dass es in PUBG nochmals einen großen Aufschwung gab. Es war eines der Spiele, die am meisten von der Krise profitiert haben.

Im Spiel passiert ebenfalls eine Menge. So wurden Bots eingefügt, die auch schwächeren Spielern Erfolgserlebnisse verschaffen sollen. Dazu kam noch eine Ranked-Playlist, die euch in Rängen aufsteigen lässt.

PUBG ist aktuell übrigens nicht das einzige Spiel, was ihr neuerdings kostenlos spielen könnt. Dazu zählt auch Overcooked – Das gibt es allerdings im Epic Games Store.

PUBG zählt auch in der MeinMMO-Liste der besten Shooter zu einem Top-Spiel. Dort stellen wir euch auch 10 weitere Shooter vor, die extrem beliebt sind und sich gut spielen lassen. Sucht ihr also noch Abwechslung, dann könnt ihr dort gerne vorbei schauen.