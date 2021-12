Was sind die restlichen Spiele? Insgesamt werden 13 Spiele in den Pass aufgenommen:

Was sind die Highlights im Dezember? Die drei interessantesten Spiele, die jetzt in den Xbox Game Pass kommen, sind:

Jeden Monat gibt es Bewegung im Xbox Game Pass und im Dezember gibt es einige neue Highlights. So dürft ihr euch auf Stardew Valley freuen, einer Mischung aus Rollenspiel und Simulation. Das befindet sich in den Top 10 der bestbewerteten Spiele auf Steam. Doch auch der neue Shooter Halo Infinite ist mit dabei.

Insert

You are going to send email to