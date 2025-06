Eine amerikanische Behörde setzt 2025 noch auf Windows 95 und Disketten, weil kein Geld da war

Die amerikanische Flugsicherung setzt 2025 noch auf Disketten und Windows 95. Lange Zeit war für die Modernisierung kein Geld da. Doch nach einem Totalausfall in New Jersey will man jetzt Geld in die Hand nehmen. Geschätzte Kosten: mindestens 12,5 Milliarden US-Dollar, wenn nicht sogar deutlich mehr.

Der derzeit amtierende FAA-Administrator Chris Rocheleau erklärte vor dem Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses, dass die Federal Aviation Administration (kurz FAA) plant, ihre veralteten Flugsicherungssysteme zu ersetzen, die immer noch auf Disketten und Windows 95-Computern basieren. Rocheleau sagte bei der Anhörung des Ausschusses (via ArsTechnica):

Die ganze Idee ist, das System zu ersetzen. Keine Disketten oder Papierstreifen mehr.

Veraltete Technik in der Flugsicherung

Auf welche Technik wird eingesetzt? Die meisten Flugsicherungsgebäude und -einrichtungen in den USA arbeiten aktuell noch mit einer veralteten Technologie. Einige Fluglotsen verwenden derzeit Papierstreifen, um die Bewegungen der Flugzeuge zu verfolgen und Daten zwischen den Systemen mithilfe von Disketten zu übertragen, während auf ihren Computern das Betriebssystem Windows 95 von Microsoft läuft, das 1995 auf den Markt kam.

Disketten und Windows 95 sind übrigens nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs: Die Telekommunikationslinien sind hoffnungslos veraltet und die Radaranlagen stammen aus den 70er und 80er Jahren. Wetterstationen, Radioanlagen. All das soll jetzt in den nächsten 4 Jahren erneuert und auf den neuesten Stand gebracht werden.

Nach Totalausfall am Flughafen in New Jersey soll jetzt alles ganz schnell gehen

Warum wurde das System noch nicht erneuert? Als häufigster Punkt werden vor allem Beschränkungen des Budgets genannt.

Doch der Totalausfall der Kommunikation am Newark Liberty International Airport in New Jersey hat den Verantwortlichen wohl gezeigt, dass es so nicht mehr weitergehen kann (via CNN.com). Es ist nicht der erste Ausfall und das erste Problem an amerikanischen Flughäfen: Die CNN nennt als weitere Beispiele etwa eine Brandstiftung im Jahr 2014 und den Ausfall eines Systems im Jahr 2023. Beides sorgte für tausende Verspätungen oder die Streichung von Flügen.

Was soll das Upgrade kosten? Die möglichen Kosten werden sehr unterschiedlich eingeschätzt:

Verkehrsminister Sean Duffy schätzte, dass die Modernisierung des Luftverkehrskontrollsystems 12,5 Milliarden US-Dollar kosten könnte.

Die Modern Skies Coalition, eine Gruppe von Experten aus der Luftfahrtindustrie und Vertretern von Pilotenverbänden, erklärte jedoch, dass sie mindestens 31 Milliarden benötigen würden (18,5 Milliarden mehr als vorgesehen).

Die Pläne müssen noch durch den Kongress und dort bestätigt werden, damit überhaupt Geld zur Verfügung steht. Verkehrsminister Sean Duffy bekommt bereits die Unterstützung von Luftfahrtgesellschaften, Flughäfen und Pilotenverbänden, die eine Modernisierung schon lange fordern. Richtig losgehen kann es aber erst, sobald die Pläne vom Kongress abgesegnet sind.

Die Eisenbahn galt gegen das Flugzeug lange Zeit als nicht konkurrenzfähig. Doch eine Strecke zeigt gerade, dass der Zug sehr wohl mithalten kann und dem Flugverkehr harte Konkurrenz macht. So große Konkurrenz, dass immer mehr Personen vom Flugzeug zur Eisenbahn wechseln: In einem Land hängt der Zug gerade das Flugzeug ab: Fliegen lohnt sich auf einer Strecke von 1.300 km nicht mehr