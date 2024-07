Baldur’s Gate 3 hat Inhalte gestrichen – Der Grund dafür ist der Ukraine-Krieg

In Anbetracht dessen, dass Larian aufgrund eines Krieges ein ganzes Studio schließen und viele Entwickler verschieben musste, ist allerdings wohl verständlich, dass nicht alle Inhalte es ins fertige Spiel geschafft haben. Umso erstaunlicher, dass Baldur’s Gate 3 trotz dieser Umstände dennoch das großartige Spiel geworden ist, das so viele Preise abgeräumt hat.

In einer Maschine so kompliziert wie ein RPG, wo alles mit allem verbunden ist, wenn du plötzlich Dinge rausreißt, dann bricht das ganze Ding zusammen. Denn Dinge, die gemacht werden müssen, werden dann nicht mehr gemacht.“

Was hat Larian dann gemacht? Mehr als 90 % des Teams von Sankt Petersburg wurden auf andere Studios aufgeteilt, was bedeutete, dass Larian „mit Botschaften und Konsulaten kämpfen musste.“

Wir mussten die Leute verschieben, denn wie sich die Sache entwickelte, war bereits abzusehen, dass das irgendwann in einer Mobilmachung enden würde und das hieße: Mein ganzes Team müsse in den Krieg ziehen.

Dass in Baldur’s Gate 3 einige Inhalte niemals fertiggestellt wurden, das hatten viele bereits geahnt. Bisher wurde darüber aber kaum bis gar nicht gesprochen. Jetzt hat der Chef von Larian Studios, Swen Vincke, in einem Interview verraten, dass manche Inhalte durchaus gestrichen wurden . Der Grund dafür: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Denn darin war indirekt eines von Larians Entwickler-Studios verwickelt, das plötzlich geschlossen werden musste.

