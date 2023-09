Steam-Hit Baldur’s Gate 3 startet auf PS5: Nutzer haben sofort 2 Probleme, aber es gibt Lösungen

Zudem bemängeln einige Nutzer noch, sie hätten Probleme mit dem Sound. Hier gibt es die Empfehlung, die Einstellung auf Dolby oder DTS zu ändern ( via reddit.com ). Diese Einstellung nehmt ihr im Audio-Menü der PS5 vor und nicht in den Settings von Baldur’s Gate.

Was sind weitere Fragen der Nutzer ? Eine Frage ist, ob man nur Akt 1 spielen kann und ob der Fortschritt zum Release am 6. September gelöscht wird?

Was war die Lösung? Wie ein Nutzer erklärt, kann das Grafik-Problem gelöst werden, wenn man in die HDR-Settings der PS5 geht und die 3. Auswahl beim „Schwarz“-Setting wählt. Das scheint das Problem zu lösen.

Das Rollenspiel Baldur’s Gate 3 hat im letzten Monat Steam erobert, jetzt geht es für Besitzer der Collector’s Edition und der “Digital Deluxe”-Edition auf der PS5 in einem Early Access los. Spieler mit normalen Editionen müssen bis zum Release am 6. September warten. Aber es gibt früh Probleme mit Grafik und Sound. Andere Spieler haben bereits Lösungen gefunden.

