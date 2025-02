„Ein Desaster“ – Spieler findet den einen Freund, mit dem ihr niemals Baldur’s Gate 3 im Co-Op spielen wollt

Wie ging der Spieler mit dem Verhalten seines Freundes um? „Es ging nicht einmal um das Minmaxing oder den Spielstil, sondern darum, dass er scheinbar unbedingt etwas zu beweisen hatte“, erklärt Elk in seinem Post, „Er hat mich grundlos angeschissen und so getan, als würde er als Neuling das Spiel besser kennen als ich, dem erfahrenen Spieler.“

Spieler trauern um einen Begleiter in Baldur’s Gate 3, weil er jetzt nie so gut wird, wie er sein könnte

26 Jahre altes Buch erklärt, warum ihr in Baldur’s Gate 3 starken Loot in alten Kisten findet

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Was sich zuerst wie Seitenhieb an das Können seines Freundes anhört, wird jedoch mit jeder Zeile seines Erfahrungsberichtes komplett umgedreht. Der Spieler (in diesem Artikel mit „Elk“ abgekürzt) beschreibt, dass er das Spiel bereits zum fünften Mal startete, während es für seinen Freund das erste Mal gewesen sei. Elk erklärte ihm, dass es sich um ein story-orientiertes RPG-Spiel handle, indem man nicht alles minmaxen müsse, um es zu beenden. Sein Freund hatte da aber scheinbar eine andere Vorstellung von Spielspaß.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to