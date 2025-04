Der Mann hinter dem Überraschungs-Hit 2024 auf Steam sagt, er hat sein Game nun total durchgespielt und er ist sowas von Zen

Der Schöpfer eines äußerst erfolgreichen Hits auf Steam tut das, was man sich von mehreren Entwicklern wünscht. Er spielt sein eigenes Spiel komplett durch. Dadurch verstünde er sein Spiel nicht nur viel besser, er berichtet sogar, dass es ihm bei der Stressbewältigung helfen konnte.

Um welchen Entwickler geht es? Die Rede ist von LocalThunk, dem Entwickler des Spiels Balatro, das 2024 zu einem der größten Überraschungs-Hits zählte. Trotz des Erfolges und der Beliebtheit, schaffte es der Indie-Entwickler selbst erst über ein Jahr später, sein eigenes Spiel komplett durchzuspielen.

Er meldete sich am 3. April mit einem stolzen Post auf Bluesky, in dem er seinen Erfolg und die Auszeichnung im Spiels präsentierte: „Ich habe jedes Deck auf jeder Schwierigkeit besiegt! Ich will das Spiel immer noch zu 100 % abschließen, es macht mir wirklich Spaß und ich glaube, ich kenne mein Spiel jetzt viel besser.“ (LocalThunk via Bluesky)

Hier seht ihr den Trailer von Balatro:

Entwickler hat Spaß am eigenen Spiel

Was hat der Entwickler geschafft? In Balatro gibt es 15 Decks und acht 8 Schwierigkeitsgrade, die die Spielerfahrung durch verschiedene Modifikatoren verändern und schwieriger gestalten können. LocalThunk hat jedes Deck auf jeder Schwierigkeit geschafft, was bedeutet, dass er insgesamt 120 Runs in Balatro mit immer höheren Herausforderungen geschafft hat.

In einem Folgepost auf Bluesky teilt er dazu auch seinen Build, mit dem er diesen persönlichen Meilenstein erreichen konnte.

Wie fühlt er sich nach der Erfahrung? LocalThunk schreibt in seinem Post, dass er durch das Spielen von Balatro alle negativen Emotionen, die nach dem Stress der Veröffentlichung entstanden sind, abbauen konnte.

LocalThunk ist ein Entwickler, der sein Spiel als Hobbyprojekt startete und sich vor dessen Erfolg und den Millionen von verkauften Exemplaren nie nach Aufmerksamkeit im Rampenlicht gesehnt hatte. In einem weiteren Artikel hier auf MeinMMO berichteten wir von der Aussage eines Publishers über den Mann hinter Balatro: Er habe es nicht leicht gehabt, mit dem Druck des Erfolges umzugehen.

Wie steht der Entwickler in der Öffentlichkeit? Trotz seiner Präsenz auf Social Media, hat sich LocalThunk dazu entschlossen, anonym zu bleiben. Er wollte während der Entwicklung seines Spiels schlichtweg in Ruhe gelassen werden, um in Ruhe sein Leben zu leben. Diese Anonymität hält er weiterhin aufrecht. Genau das half ihm, bei der GDC 2025 (Games Developer Conference) eine ganz besondere Erfahrung zu machen: Entwickler vom besten Spiel auf Steam 2024 will nicht erkannt werden, zockt sein eigenes Game anonym in der Öffentlichkeit