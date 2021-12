Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die auch bald zu uns kommen. Vertraut man den bisherigen Quellen, dann sollen die ersten Chargen Prozessoren vor allem an staatliche Stellen und an Schulen gehen. Die Quelle, die Winfuture zitiert, spricht etwa davon, dass man sich unabhängig von den großen amerikanischen Chip-Herstellern machen wolle.

Was ist das für ein Prozessor? Im Inneren des Prozessors kommt die Architektur des britischen Chip-Herstellers ARM zum Einsatz. Diese werden bisher vor allem in mobilen Geräten genutzt. Für die Entwicklung des Prozessors hatte die russische Regierung einen zweistelligen Millionen-Betrag zur Verfügung gestellt (via winfuture.de ).

Wer für seinen Gaming-PC einen Prozessor kaufen möchte, der kommt derzeit kaum an AMD und Intel vorbei. Denn diese beiden Hersteller produzieren die meisten Chips, die die User kaufen. Auf Amazon dominiert AMD die Verkaufszahlen , während Intel mittlerweile die neuste Generation an Prozessoren veröffentlicht hat.

