In einem neuen Aufbauspiel auf Steam könnt ihr eure Moral für unter 22 Euro auf die Probe stellen

Ein neues Aufbauspiel auf Steam macht euch zum Herrscher eures eigenen Königreichs. Als solcher werdet ihr Entscheidungen treffen müssen, die euren moralischen Kompass auf die Probe stellen – und das alles für unter 22 €.

Von welchem Spiel ist die Rede? Thrive: Heavy Lies the Crown ist ein Aufbauspiel, das euch in eine mittelalterliche Fantasywelt befördert. Dort baut ihr euch ein Königreich nach euren Vorstellungen auf. Eure Entscheidungen sollen Konsequenzen haben.

Thrive: Heavy Lies the Crown ist am 6. November 2024 in den Early Access auf Steam gestartet. Bis zum 13. November bekommt ihr das Spiel 20 % billiger, also für nur 21,59 € statt der üblichen 26,99 €.

Einen Trailer zum Early-Access-Launch seht ihr hier:

Genre-Mix in einer magischen Mittelalterwelt

Worum geht es im Spiel? Eure Leute sind in das Land Nysamor aufgebrochen, um sich dort eine neue Heimat zu suchen. Als Herrscher ist es eure Aufgabe, dem Königreich zu neuem Ruhm zu verhelfen – ob mit süßen Worten oder mit dem Schwert.

Spielerisch vereint Thrive: Heavy Lies the Crown Elemente einer Städtebau-Simulation mit RTS-Schlachten und einer von 4X-Spielen inspirierten Weltkarte. Zu Beginn sammelt ihr die nötigen Ressourcen, um eure erste Stadt zu bauen und zu versorgen.

Ist eure Stadt groß genug, hebt ihr eure ersten Armeen aus. Die werdet ihr brauchen, um zum einen nicht von euren Nachbarn erobert zu werden, zum anderen aber auch, um euer eigenes Reich zu vergrößern. Alternativ könnt ihr auch die diplomatische Route einschlagen.

Wie in Frostpunk werdet ihr auch in Thrive immer wieder vor Entscheidungen gestellt. Die sollen sich nachhaltig auf eure Herrschaft auswirken. Ob ihr ein gutmütiger Herrscher seid oder ein Tyrann – beides hat seine Vor- und Nachteile und bringt euch im Spiel weiter.

Gibt es eine kostenlose Demo zum Spiel? Leider nicht. Wollt ihr Thrive: Heavy Lies the Crown ausprobieren, müsst ihr das Spiel kaufen. Ihr könnt allerdings von der Rückgabeoption auf Steam Gebrauch machen, falls euch das Spiel innerhalb der ersten zwei Stunden nicht überzeugt.

