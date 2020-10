ArmA 3 bekommt nach 7 Jahren ein großes Update – Das steckt drin

Falls ihr auf ArmA 4 wartet oder euch auch mal Online-Shooter abseits von ArmA 3 ansehen wollt, dann haben wir da eine interessante Liste für euch. In dieser stellen wir euch „ Die 12 besten Multiplayer-Online-Shooter 2020 für PS4, Xbox One, PC “ vor.

ArmA 3 Version 2.00 spaltet also die Community etwas, die sich mehr gewünscht hat. Was sagt ihr zu diesem Update? Findet ihr es gut? Ist es euch noch zu wenig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Der Multiplayer-Shooter ArmA 3 hat ein neues Update bekommen und damit nach 7 Jahren die Version 2.00 erreicht. Wir erklären euch, was in diesem Patch steckt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. drei − = eins

Insert

You are going to send email to