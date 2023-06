93 gebannte Spieler sagen: Der Publisher von ARK hätte sie mitten im Raid gesperrt, um berüchtigten Clan zu schützen

Im Verlauf des Raids haben „the Island Boys“ die Nase vorn gehabt und seien am Gewinnen gewesen, sagt EXFIB0. Irgendwann seien dann plötzlich alle 93 Spieler des Tribes, die an dem Raid beteiligt waren, vom Server geflogen und global gebannt worden.

Wie kam es zu dem Bann? EXFIB0 erklärt gegenüber Jake Lucky, er habe zusammen mit seinem Clan (the Island Boys“) den konkurrierenden Tribe „TEA“ angegriffen – dieser ist in ARK für fragwürdiges Verhalten berüchtigt.

EXFIB0 vermutet eine Verbindung zwischen Snail Games und dem Clan (in ARK „Tribe“ genannt), gegen den sie kämpften. Sie seien gebannt worden, weil der Publisher den Tribe schütze (via YouTube ).

Was ist der Vorwurf? Der amerikanische Videospiel-Journalist Jake Lucky hat am 15. Juni 2023 ein Video veröffentlicht, in dem er von einem potenziellen Korruptionsskandal in dem Spiel ARK: Survival Evolved berichtet.

