Bald startet der Sommer im Survival-MMO ARK: Survival Evolved mit dem Summer Bash Event. Euch erwarten neue Chibis, starke Bonis, coole Skins und noch mehr.

Das ist in ARK los: Studio Wildcard startet bald in ARK: Survival Evolved zum zweiten Mal das diesjährige Sommer-Event „Summer Bash“. Zuvor war es den Spielern unter dem Namen „4th of July Event“ bekannt.

Die Festlichkeiten laufen vom 25. Juni bis zum 14. Juli und bringen neben den typischen Event-Boni noch 5 neue Chibi-Dinos, 11 Skins und weitere Neuerungen.

Das steckt im Sommer-Event „Summer Bash“ 2020

Dauer des Events: Start ist am 25. Juni 2020 Ende ist am 14. Juli 2020

Chibi-Pets: Manta Ammonite Cnidaria Plesiosaur Astrocetus

Starke Bonis: 3-fache Zucht-Geschwindigkeit 3-fache Spieler-Erfahrung 3-fache Ernte-Geschwindigkeit 3-fache Zähm-Geschwindigkeit

Neue Emotes: Gitarrenriff Schlagzeug-Solo Headbanger

Coole Skins: 4 neue Hawaii-Shirt-Skins 3 neue Badeanzug-Skins Pfannenwender-Skin zum Thema BBQ-Grillen für die Keule Frisbee-Skin für den Bumerang 1 Sonnenbrillen-Skin mit anpassbaren Gläsern Super Soaker Wasserpistolen-Skin für den Flammenwerfer

Event-Farben für eure Dinos: Dino Dunkelblau Rot Weiß Dino Himmelsblau Dunkelrot Blau Hellgrau Sahne Tarnfarben Orange Leichtes Blaugrün Dunkelblau Zitronen-Limette-Farben Pfirsich-Farben Koralle-Farben



So erhaltet ihr die Chibi-Dinos: 5 neue Chibi-Dinos könnt ihr während des Summer Bash Events ausfindig machen. Darunter auch den Space-Wal aus Genesis Part One. Wie ihr die Chibis bekommt, hat Wildcard zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verraten. Im ersten Summer Bash Event 2019 konnten alle Objekte mit gebratenem Fleisch erworben werden. Davon ist in diesem Jahr aber bisher nicht die Rede.

So reagiert die Community: Auf der offiziellen Seite wird das Event in den Kommentaren positiv aufgenommen. Die Spieler feiern die bunten Farben und die neuen Chibis.

User ladyteruki meint: „Helle Farben, musikalische Emotes, neue Chibis (Astrocetus) … Mann, das ist die Art von Event, die das ganze Jahr über gehen könnte.“

User TheBlueBlaze007 freut sich ebenfalls: „Klingt nach einem guten Event. Ich freu mich darauf!“

Das Event startet am 25. Juni und Studio Wildcard wird zum Release mit Sicherheit weitere Informationen und einen ansprechenden Trailer veröffentlichen. Mit dem Event und den Boni werden vor allem die Spieler glücklich, die durch die – mittlerweile beendete – kostenlose Aktion im Epic-Store neu in ARK sind.