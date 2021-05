In Apex Legends sind gerade zahlreiche Spieler genervt. Der Grund liegt nach ihrer Ansicht in der Spielersuche des Shooters und dass das skillbasierte Matchmaking kaputt sei. MeinMMO zeigt euch, was da los ist.

Skillbasiertes Matchmaking wird in Online-Spielen aller Art verwendet. Es soll sicherstellen, dass nur Spieler mit einem ähnlichen Niveau in einer Sitzung landen können, um Frust zu vermeiden.

Es gibt schließlich nichts Ärgerlicheres, als wenn man neu in einem Spiel ist und nur gegen deutlich erfahrenere Gegner antreten kann.

Was ist das Problem? Aktuell machen zahlreiche Spieler ihren Frust über Apex Legends Luft. Der Grund: Sie haben das Gefühl, dass das skillbasierte Matchmaking nicht funktioniert, sogar kaputt ist.

Im Subreddit zu Apex Legends diskutieren nun viele verärgerte Spieler über das Problem und fordern von Entwickler Respawn, die Probleme zu lösen.

Zu viele gute Spieler, oder das Matchmaking kaputt?

Darum glauben die Spieler, dass das Matchmaking kaputt sei: Viele beschweren sich darüber, dass sie ständig in Sitzungen mit anderen Spielern landen, die deutlich besser sind.

Das lässt für Spieler wie PolishMuhGrapple1 nur zwei Schlüsse zu: Entweder es gibt deutlich mehr gute Spieler in Apex als Gelegenheitsspieler. Oder das Matchmaking funktioniert nicht richtig und wirft “schlechtere” Spieler mit erfahrenen häufig in eine Sitzung.

“Dieses Spiel hat das am meisten kaputte skillbasierte Matchmaking von allen Multiplayer-Spielen, die ich je gespielt habe. Entweder hat dieses Spiel einfach keine Gelegenheitsspieler mehr in sich (eine Möglichkeit) oder dieses Spiel scheint zu denken, dass ich viel besser bin, als ich tatsächlich bin.” (via reddit.com)

Mit der Sorge ist er nicht alleine. Zahlreiche Spieler äußern ähnliche Erlebnisse und berichten von Partien, in denen sie ständig auf deutlich stärkere Spieler trafen.

Einige vermuten, dass Respawn erst kürzlich Veränderungen an dem System vorgenommen haben, denn die Probleme begannen erst in den letzten Tagen. Erst mit dem Start von Season 9 am änderte sich die Lage.

Andere vermuten, dass das System mit Season 9 einfach komplett abgeschafft wurde. Da sich die Entwickler bisher nicht dazu geäußert haben, lässt sich darüber aktuell nur spekulieren.

Deutlich mehr Spieler in den letzten Wochen

So läuft es gerade bei Apex Legends: Seit dem Start der neuen Season ist die Spielerzahl von Apex deutlich gestiegen, auf Steam sind die Zahlen geradezu explodiert. Ein Hauptgrund ist, dass es sich um das bisher größte Update zum Battle-Royale-Shooter handelte.

Den Trailer zur Seaon 9 könnt ihr euch hier anschauen:

Das sind die Neuerungen von Season 9:

Mit Vakyrie gibt es eine neue Heldin, die mit ihrer Flugfähigkeit ein völlig neues Spielkonzept mit sich bringt

Die Map Olympus wurde stark überarbeitet

Mit dem High-Tech-Bogen gibt es eine neue Waffenart

Es gab umfangreiche Balance-Änderungen

Mit 3vs3-Arenen gibt es einen neuen Spielmodus, der nichts mit Battle-Royale zu tun hat

