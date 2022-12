Apex Legends: Profi nutzt Werbe-Einnahmen für seine Zuschauer – Beweist: Es gibt großzügige Twitch-Streamer

Wer ist HisWattson? Der Apex Legends Profi heißt mit bürgerlichem Namen Jacob McMillin und spielt für das Team FURIA esports. Mit seinem Team belegte er in der ALGS 2022 Split One Pro League – North America den elften Platz. Obendrein konnte sich sein Team den dritten Platz im JBL Quantum Cup 2022 – North America sichern.

Außerdem entschied er sich dazu, einen Gaming-PC bei Twitter zu verlosen. Das restliche Geld spendete er an wohltätige Zwecke. So unterstützte er ein Turnier finanziell, welches speziell für Mitglieder der BIPoC-Community ausgetragen wird.

Vor kurzem wurde in Apex Legends eine neue Legende vorgestellt. Was Catalyst so drauf hat, könnt ihr euch in diesem Trailer anschauen:

