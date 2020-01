Das Action-MMO Anthem (PC, PS4, Xbox One) hat 2020 sein erstes Update erhalten. Wir schauen auf die Patch Notes zu 1.6.2 und was Spieler erwarten können. Viele fragen: Lohnt es sich gerade, in Anthem wieder reinzuschauen?

Das steckt in dem Patch: Die wichtigste Nachricht ist, dass Anthem das Winter-Event „Die Eisflut-Zeit“ bis in den Februar verlängert.

Das heißt:

die Events im freien Spiel

die wöchentlichen Festungen,

Herausforderungen

und der saisonale Store sind weiter aktiv.

Anthem leidet unter Content-Mangel, die Events sollen den lindern und Abwechslung ins Spiel bringen.

Dazu gibt es nun die Instanz „Mine der Tyrannin“ auch in der Eisflut-Version. Die sollte eigentlich schon länger als Event-Instanz funktionieren, das ging durch Probleme aber nicht, jetzt schon.

Zudem beseitigt der Patch einige Probleme rund um Herausforderungen und die Sammlung. Die kompletten Patch-Notes zu 1.6.2. auf Deutsch findet ihr hier (via ea.com).

Viele, die Anthem 2019 kauften, würden sich 2020 gerne wieder in den Kampf stürzen.

Wie ist die Reaktion auf den Patch? Über Twitter fragen Spieler nicht nach dem aktuellen Patch, sondern nach dem Gesamtzustand des Spiels und wann die große Überarbeitung kommt.

Einige melden nach dem Patch, dass sie technische Probleme haben, Anthem crashe. EA rät dazu,

auf dem PC die Reparier-Funktion von Origin zu verwenden

auf PS4 und Xbox One sollten Spieler deinstallieren und neu installieren, um das Problem zu lösen

In Anthem könnt ihr nun so schlecht tanzen wie der Held aus Mass Effect

Lohnt sich Anthem wieder?

Das ist die Situation: Viele fragen bei Anthem gerade:

Lohnt es sich jetzt?

Ist Anthem besser geworden?

Ich hab das Spiel vor einem Jahr gekauft, gibt’s jetzt mehr Content, um wieder reinzuschauen?

Dafür ist die Zeit aber wohl noch nicht reif. BioWare arbeitet gerade, wie man munkelt, an einem großen Rework, an „Anthem Next“ oder Anthem 2.0. Darüber wissen wir aber noch nichts Konkretes.

Der 1. Patch 2020 ist auf Bug-Fixes bedacht und darauf, den bestehenden Spielern was zu tun zu geben, indem EA das Winter-Event verlängert.

Spieler spekulieren, dass es vielleicht ab dem Februar auf dem Test-Server Anzeichen für die „große Veränderung“ geben könnte, auf die bei Anthem viele warten. Spieler hoffen noch immer, dass Anthem sein großes Potential entfesselt.

Anthem hat schon cooles Gameplay – wenn nur einige Probleme mit den Systemen nicht wären …

Wer sollte wieder reinschauen?

Wer Anthem wirklich mag und länger nicht gespielt hat, kann es jetzt für einige Woche zocken und das Winter-Event auskosten. Das Gameplay ist nach wie vor cool. Große Langzeit-Motivation sollte man wohl nicht erwarten: Die Probleme in den Spielsystemen vom Release bestehen weiterhin. Doch gibt es nun etwas mehr Content und ein paar neue Waffen.

Anderen kann man empfehlen auf die Überarbeitung, „2.0“/“Next“ zu warten. Dann könnte Anthem wieder neuen Schwung erhalten, neue Spieler anziehen oder alte zurückbringen.