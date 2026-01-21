Aniimo: Alle Wesen und Starter, die bisher bekannt sind

Aniimo ist ein kommender Creature Collector, der an Spiele wie Genshin Impact erinnert. Welche Kreaturen bisher bekannt sind und was man zu ihnen weiß, lest ihr hier.

Was weiß man über die Aniimo? Im gleichnamigen Action-RPG könnt ihr verschiedenste Wesen fangen und mit bis zu vier von ihnen gleichzeitig durch die offene Welt ziehen. Ähnlich wie bei Pokémon oder Palworld sind die verschiedenen Wesen im sogenannten Aniilog vermerkt und durchnummeriert.

Wie im Sammelvorbild auch können sich die einzelnen Aniimo entwickeln und verschiedenen Elementen angehören. Feuer, Wasser, Erde, Wind, Eis, Blitz, Pflanze, Licht und Dunkel sind bisher bekannt. Manche von ihnen haben auch unterschiedliche Farben und Varianten, zum Beispiel in verschiedenen Gegenden oder zu anderen Tageszeiten.

Die bisherige Beta zeigte die höchste Nummerierung von #62. Wie viele es im fertigen Spiel sein werden, steht noch nicht fest. Welche Aniimo man bereits kennt, was ihre Elemente sind und welche ihr direkt zum Start erhalten könnt, lest ihr hier.

Die Infos in diesem Artikel beziehen sich auf den Stand der Beta-Version von Aniimo. Wann die Vollversion erscheinen soll, ist derzeit noch nicht bekannt. Allerdings soll der Release im Jahr 2026 stattfinden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt. Schaut also gern regelmäßig vorbei.

Welche Starter gibt es bei Aniimo?

In Aniimo gibt es zu Zeiten der Beta keine klassischen Starter in dem Sinne. Stattdessen gibt es zwei Arten, wie ihr auf eure ersten Wesen trefft und sie in eurem Team willkommenheißen könnt.

Direkt zu Beginn, nachdem ihr die ersten Tutorials abgeschlossen habt, werdet ihr vor eine entscheidende Wahl gestellt: Ihr begegnet zwei sprechenden Aniimo bei denen ihr die Wahl treffen müsst, wen von beiden ihr retten möchtet.

Dabei habt ihr die Wahl zwischen:

Lunara – einer Licht-Füchsin, die Gegnern vor allem im Fernkampf und mit größerem Flächenschaden zusetzt und heilen kann

– einer Licht-Füchsin, die Gegnern vor allem im Fernkampf und mit größerem Flächenschaden zusetzt und heilen kann Helion – ein Licht-Löwe, der vor allem im Nahkampf glänzt und im kleineren Radius schweren Schaden verursacht und Schaden gut einstecken kann

Zu Beginn könnt ihr zwischen Helion und Lunara wählen.

Hier könnt ihr ganz nach euren Vorlieben und eurem Spielstil wählen. Für wen ihr euch auch entscheidet – das jeweils andere Exemplar geht in die Hände eurer Rivalin über. Dadurch könnte man diese beiden als Starter werten.

Doch auch vorher könnt ihr euch im Rahmen des Tutorials einige Aniimos sichern. Um zu lernen, wie das geht, lässt euch das Spiel ein Embercub (Feuer) als euren ersten Begleiter fangen. Danach werdet ihr auf eine offene Wiese entlassen, auf der ihr folgende Aniimos finden könnt:

Celestis (Dunkel)

Hummin (Pflanze)

Skippy (Wasser)

Embercub ist euer allererstes Aniimo.

Alle bisher bekannten Aniimo und ihre Nummern im Aniilog

#001 Emberpup (Feuer)

#002 Flameruff (Feuer)

#003 Scorchhowl (Feuer)

#004 Celestis (Dunkel)

#005 Stellarys (Dunkel)

#006 Hummin (Pflanze)

#007 Witchin (Dunkel, Pflanze)

#008 Tuckin (Pflanze)

#009 Skippy (Wasser)

#010 Pranky (Wasser)

#011 Glacy (Wasser, Eis)

#012 Leafy (Wasser, Pflanze)

#013 Iris (Pflanze)

#014 Irisal (Pflanze)

#015 Nimbi (Wind)

#016 Turbo (Wind)

#017 Fluttermym (Wind)

#018 Gracewing (Wind)

#019 Somniwing (Wind, Pflanze)

#020 Chirpy (Wind)

#021 Tromber (Wind, Pflanze)

#022 Corneter (Wind, Wasser)

#023 Tubster (Wind)

#024 Budclaw (Erde, Pflanze)

#025 Shrubclaw (Erde)

#026 Geoclaw (Eis)

#027 Bulbly (Blitz)

#028 Veilfloat (Blitz)

#029 Luminelle (Blitz)

#030 Susuta (Wasser)

#031 Popota (Wasser)

#032 Piopiota (Wasser)

#033 Panpata (Wasser)

#034 Shelly (Wasser)

#035 Sheldon (Wasser)

#036 Sherro (Wasser)

#037 Pebbling (Erde)

#038 Geodeback (Erde)

#039 Minespine (Erde)

#040 Bolty (Blitz)

#041 Blazen (Blitz)

#042 Bonesky (Eis)

#043 Fenrier (Eis)

#044 Glynsera (Eis)

#045 Wisptis (Dunkel)

#046 Ignitis (Dunkel)

#047 Helmut (Dunkel)

#048 Pawney (Dunkel)

#049 Rookey (Dunkel)

#050 Jawling (Wind)

#051 Helmwhelp (Wind)

#052 Helgon (Wind)

#053 Infergon (Feuer)

#054 Budsquire (Pflanze)

#055 Thornblade (Pflanze)

#056 Sparki (Feuer)

#057 Flamerion (Feuer)

#058 Dewy (Dunkel)

#059 Fragrancier (Dunkel)

#060 Baleetle (Erde)

#061 Waleetle (Erde)

#062 Besauce (Blitz)

Aniimo mit bisher unbekannter Aniilog-Nummer:

Lunara

Fennelun

Helion

Blazing Sun Lion

Bis zum Release ist es vermutlich noch eine ganze Weile hin. Um das Spiel im Vorfeld auf Herz und Nieren zu testen, laden die Entwickler immer wieder zu Beta-Phasen ein. Vielleicht erhaltet ihr dadurch beizeiten die Chance, euch dem neuen Monstersammler zu widmen. Ob es derzeit eine Beta gibt und was ihr sonst zum Spiel wissen müsst, lest ihr hier: Aniimo – Alle wichtigen Infos zu Release, Plattformen und Beta