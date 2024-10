Anfang 2024 war ein Thriller die meistgesehene Serie auf Netflix, aber auf eine 2. Staffel werdet ihr vergebens warten

Netflix feiert regelmäßig große Erfolge mit Eigenproduktionen. Anfang 2024 gehört die Serie „Fool Me Once“ zu den größten Hits auf Netflix. Doch eine weitere Staffel wird es nicht geben. Und das liegt auch an der Konzeption der Serie.

Um welche Serie geht es? In der Serie „Fool Me Once“ (auf Deutsch: In ewiger Schuld) geht es um eine alleinerziehende Mutter, die die Morde an ihrem Mann und an ihrer Schwester aufklären möchte. Dabei kommt sie in einen Konflikt mit der mächtigen Familie Burkett, die ihre Nachforschungen nicht gutheißt.

Wie erfolgreich war die Serie? Die Serie „Fool Me Once“ erreichte in sechs Monaten 108 Millionen Aufrufe oder 689 Millionen Sehstunden und gehört damit zu den meistgesehenen Serien zu Beginn des Jahres 2024 auf Netflix. Das erklärt das Magazin adorocinema.com. Auch Netflix selbst zählt die Serie selbst im Oktober 2024 zu den Top-10 der meistgesehenen Serien (via netflix.com).

Miniserie als eine einzige Produktion ohne weitere Stafel konzipiert

Warum wird die Serie keine weitere Staffel erhalten? Bei „Fool Me Once“ handelt es sich um eine sogenannte Miniserie.

Das Besondere an einer Miniserie ist, dass diese eine vollständige und in sich geschlossen Geschichte erzählen. Im Gegensatz zu großen Serien wird die Serie bereits komplett konzipiert und anschließend vollständig gedreht. Eine weitere Staffel gibt es in diesem Fall deswegen nicht mehr.

Hinzu kommt, dass die Geschichte der Serie auf einem Buch des Autors Harlan Coben basiert. Und auch dessen Geschichte ist abgeschlossen und bietet daher auch nicht weiteres Material für eine Fortsetzung.

Der Vorteil einer Miniserie wie „Fool Me Once“ ist aber ebenfalls eindeutig: Ihr könnt in einem Stück die gesamte Story sehen und müsst euch nicht auf einen fiesen Cliffhanger am Ende der Staffel bereitmachen. Außer der Regisseur oder der Autor der Vorlage setzt auf ein offenes Ende.

