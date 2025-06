Kürzlich sind erste Benchmark-Leaks zur Radeon RX 9060 XT aufgetaucht – und die machen Hoffnung auf eine preiswerte Grafikkarte für flüssiges Zocken in WQHD. In Sachen Leistung scheint sie der RTX 5060 Ti dicht auf den Fersen zu sein, könnte dabei aber deutlich weniger kosten.

Bald ist es so weit: AMD bringt frischen Wind in die Grafikkarten-Mittelklasse – und das zu einem Preis, der nicht gleich ein metergroßes Loch in euer Portemonnaie hinterlassen soll. Die neue WQHD-Grafikkarte steht bereits in den Startlöchern und soll laut ersten durchgesickerten Benchmarks direkt mit der GeForce RTX 5060 Ti von Nvidia konkurrieren. Der offizielle Release-Termin? Gleich morgen am Donnerstag, den 5. Juni 2025 – ab da heißt es: zuschlagen oder leer ausgehen. Wir informieren über Preise und Verfügbarkeit.

Ist die AMD Radeon RX 9060 XT die neue Grafikkarten-Hoffnung für die erschwingliche Mittelklasse?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Gestern machten auf Reddit erste inoffizielle Benchmarks zur Radeon RX 9060 XT die Runde. Die Ergebnisse zeigen einen direkten Leistungsvergleich in zehn Games – jeweils auf verschiedenen Auflösungen – zwischen AMDs Neuzugang und anderen aktuellen GPUs, darunter auch die RTX 5060 Ti. Beide Modelle wurden in ihrer 16 Gigabyte-Ausführung getestet. Zwar liegt die Nvidia-Karte in der Durchschnittsleistung leicht vorn, doch bei den besonders wichtigen 1%-Low-Werten zeigt die RX 9060 XT ihre Stärken.

Spannend wird’s beim Preis: Laut einem Leak soll die AMD-Karte in den USA bei rund 319 Dollar starten – ein klarer Preisvorteil gegenüber der RTX 5060 Ti, die derzeit mindestens 489 Dollar beziehungsweise etwa 447 Euro kostet. Ob sich dieser Preisunterschied auch so deutlich im deutschen Handel widerspiegelt, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Wie gut die RX 9060 XT letztlich ist, werden erst offizielle Tests belegen – und morgen sehen wir, für wie viel die Grafikkarte bei Händlern gelistet sein wird. Wir informieren euch über aktuelle Preise und die Verfügbarkeiten.

Kaufberatung: Die besten Grafikkarten für Gaming in 2025

Braucht ihr noch mehr GPU-Power oder seid ihr auf der Suche nach einer Nvidia-Grafikkarte? Dann solltet ihr mal bei der Kaufberatung meines Kollegen Benedikt vorbeischauen. Dort stellt er euch die derzeit besten Gaming-Grafikkarten vor, die euch die maximale GPU-Performance für euer Geld liefern:

Mehr zum Thema Die besten Grafikkarten im Gaming für jedes Budget 2025 im Ranking von Benedikt Schlotmann

Wenn ihr auch in Zukunft die heißesten Gaming- und Tech-Angebote nicht mehr verpassen möchtet, empfehlen wir euch unseren Angebots-Ticker, der euch täglich über die besten Rabatte und Aktionen informiert!