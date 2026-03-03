Der erste Mega-Sale des Jahres! Levelt euer Gaming-Setup beim Amazon Spring Sale 2026 massiv auf

Der Winter verzieht sich endlich, die Sonne traut sich raus und Amazon lässt pünktlich zum Saisonstart die Preise schmelzen wie die letzten Schneeflächen!

Ab dem 10. März um 0:00 Uhr fliegen euch beim Amazon Spring Sale 2026 die Rabatte nur so um die Ohren. Mit bis zu 45 % Rabatt auf über eine Million Angebote ist das die perfekte Gelegenheit, um endlich euer Inventar auf das nächste Level zu bringen.

Egal ob ihr euer Streaming-Zimmer mit neuen Echo-Geräten oder Fire TV smarter machen wollt oder ob ihr auf der Suche nach Technik-Schnäppchen seid, die euren Gaming-Alltag erleichtern: Der erste große Sale des Jahres geht bald los!

Und für alle, die es gar nicht abwarten können: Schon ab dem 6. März startet Amazon Haul mit bis zu 50 % Rabatt auf ausgewählte Artikel. Wer also Zeit und Geld sparen will, sollte sich schon jetzt die Wunschlisten füllen.

45% Rabatt & Millionen Deals: So sichert ihr euch den besten Gaming-Loot

Der Amazon Spring Sale 2026 ist kein gewöhnlicher Schlussverkauf, es ist der erste große Sale des Jahres für alle, die ihr Setup optimieren wollen. Denn neben Haushaltsgeräten und Mode gibt’s eine Menge tolle Angebote bei Games und Zubehör.

Auch das starke Keyboard SteelSeries Apex Pro Mini Gen 3 gibt’s deutlich günstiger!

Amazon-Geräte zum Superpreis

Amazon haut bei den eigenen Geräten traditionell die aggressivsten Rabatte raus. Wenn ihr also bei Geräten wie Kindle, Fire Stick oder Echo Bedarf habt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen:

Fire TV Stick 4K: Perfekt, um Cloud-Gaming oder Prime Video (wie das neue Reality-Format „The 50“) in maximaler Qualität auf den Monitor zu bringen.

Perfekt, um Cloud-Gaming oder Prime Video (wie das neue Reality-Format „The 50“) in maximaler Qualität auf den Monitor zu bringen. Echo Dot & Pop: Ideal als smarte Schaltzentrale für eure RGB-Beleuchtung im Gaming-Zimmer.

Ideal als smarte Schaltzentrale für eure RGB-Beleuchtung im Gaming-Zimmer. Kindle Unlimited (2 Monate geschenkt): Perfekt für alle, die dank zahlreicher Romane tiefer in die Lore von Warhammer, Witcher oder D&D eintauchen wollen.

Gaming-Peripherie & Powerbanks: Upgrades für PC, Konsole & Handy

Nichts ist frustrierender als ein leerer Akku oder eine Maus, die im Raid den Geist aufgibt. Im Spring Sale gibt’s zum Glück genug Top-Deals dazu!

Powerbanks: Hier gibt’s richtig starke Deals zu hochwertigen Energiespeichern, wie beispielsweise den Top-Produkten von UGREEN.

Hier gibt’s richtig starke Deals zu hochwertigen Energiespeichern, wie beispielsweise den Top-Produkten von UGREEN. Gaming-Headsets & Mäuse: Marken wie Logitech G, Razer und SteelSeries sind fast immer Teil der Spring Deal Days.

Der „Geheimtipp“: Amazon Retourenkauf

Für die echten Spar-Profis (die „Min-Maxer“ unter den Käufern): Während der Aktionswoche gibt es 10 % Extra-Rabatt auf bereits reduzierte Retourenartikel. Am ersten Tag (10. März) sind es sogar satte 20 %! Hier lassen sich oft High-End-Geräte zu Preisen ergattern, die weit unter dem Marktpreis liegen.

Streicht euch also unbedingt den 10. März rot im Kalender an, wenn es mit der ersten großen Sale-Aktion des Jahres losgeht und zahlreiche Schnäppchen auf euch warten!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.