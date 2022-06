Morgen könnte es bei Amazon zu einem PS5-Drop kommen

Ihr wollt unbedingt eine PS5 kaufen? Morgen könntet ihr genau dazu bei Amazon die Gelegenheit haben. MeinMMO stellt euch alle dafür wichtigen Informationen vor.

Bereits vor kurzem hat der E-Commerce-Riese das neue offiziellen Horizon Forbidden West-Bundle verkauft.

Und nun ist vorhin auch noch dasselbe Bundle mit der Digital Edition der Konsole aufgetaucht.

Auch, wenn der sog. „Prime-Spoiler“ – ein bekannter Hinweis, der in der Vergangenheit stets zuverlässig auf einen baldigen Drop der begehehrten Konsole hingedeutet hat („Prime-Mitglieder haben vorrangigen Zugriff auf die PlayStation 5“), noch nicht auf den Produktseiten der beiden Bundles erschienen ist, könnte das Auftauchen des neuen Bundles mit der Digital Edition durchaus ein Hinweis darauf sein, dass es morgen zu einem Drop kommen könnte.

Es ist darüber hinaus auch nicht auszuschließen, dass noch weitere Bundles und womöglich auch die „nackten“ PS5 Disc-Version und PS5 Digital Version morgen verkauft werden.

Wann startet der Verkauf auf Amazon? Voraussichtlich wird es die PS5-Konsolen auf Amazon am morgigen Mittwoch, dem 08.06.2022 – ein typischer Tag für Drops des Händlers. Der Verkauf wird voraussichtlich am frühen Morgen, zwischen 9:00 und 11:00 Uhr, stattfinden. Ihr solltet daher vor allem am Vormittag in der Nähe eures Rechners sein oder zumindest ein Handy in Reichweite haben, wenn ihr eine Chance haben wollt.

Wie kann ich meine Chance erhöhen? Packt die PS5 oder die entsprechenden Bundles bereits jetzt auf eure Wunschliste bei Amazon. Häufig kommt ihr somit dann während dem Verkauf schneller an die Bundles.

Prime war bisher Pflicht bei PS5-Drops auf Amazon

Für den womöglich anstehenden Drop solltet ihr Prime-Mitglied sein. Es heißt zwar, dass Prime-Mitglieder „vorrangig Zugriff“ haben, in der Realität sind die Angebote aber immer so schnell weg, dass andere Personen gar nicht mehr zum Kaufen kommen. Amazon Prime könnt auch ihr 30 Tage kostenlos testen.

Days of Play im PS Store: Zur Sony-Messe bekommt ihr 6 PS4- und PS5-Blockbuster für unter 20 Euro

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

PS5 kaufen – Passt ab sofort auf diese Händler auf