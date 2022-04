Ihr könnt gerade bei Alternate eine PS5 kaufen

Ihr wollt unbedingt eine PS5 kaufen? Gerade ging bei Alternate ein Bundle online, dass nun verkauft wird. Wir von MeinMMO stellen euch alle dafür wichtigen Informationen vor

Auch knapp eineinhalb Jahre nach Markteinführung ist die PlayStation5 noch immer absolute Mangelware. Dementsprechend ist die Freude natürlich groß, wenn dann endlich wieder einmal Drops oder Verkaufsaktionen bei seriösen Händlern stattfinden. Das ist heute bei Alternate der Fall.

Denn gerade wurde auf der Homepage des Händlers ein PS5-Bundle freigeschaltet und zum Verkauf freigegeben.

Bei Alternate bekommt ihr PS5 im Bundle mit Gaming-Headset und PS5-Spielen

Was für eine PS5 soll es geben? Es wird ein Bundle inkl. inkl. Razer Kaira Pro + Horizon Forbidden West & Gran Turismo 7 für allerdings leider recht teure 879,00 € angeboten.

Der Preis setzt sich aus der Summe der UVPs zusammen; geht somit also in Ordnung.

Womöglich werden später noch weitere Bundles angeboten. Dies ist momentan allerdings leider noch unklar.

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

