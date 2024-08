Alien: Romulus: Kinostart, Stream und Trailer – Alles zum neuen Alien-Film

Nach 7 Jahren erwartet uns endlich wieder ein neuer Film im Alien-Universum. Alle Informationen zum Kinostart, den Trailern und zum Streaming findet ihr bei MeinMMO.

Alien: Romulus: Alles zum Kinostart, Stream und Trailer

Wann ist der Kinostart von Alien: Romulus in Deutschland? Alien: Romulus erscheint am 15. August in den deutschen Kinos. In ausgewählten Kinos kann man den Film in der Vorpremiere schon am 14. August gucken.

Ab wann kann man Alien: Romulus streamen? Das ist bisher nicht bekannt. Bis Filme im Abo oder als Stream kaufbar sind, kann es dauern. Oftmals hängt dies von der Performance im Kino zusammen.

Wo kann man Alien: Romulus streamen? Aktuell kann man Alien: Romulus noch nicht streamen. Da das Alien-Franchise zu Disney gehört, wird man den Film früher oder später auf Disney+

Einen Trailer zu Alien: Romulus findet ihr hier:

Alien: Romulus: Handlung, Genre und Länge

Was ist die Handlung von Alien: Romulus? Alien: Romulus spielt zwischen Alien (1979) und Aliens (1986). Eine Gruppe junger Astronauten will eine verlassene Raumstation im Weltraum plündern. So ganz verlassen scheint diese nicht zu sein. Ein unbeschreibliches Grauen erwartet die Gruppe.

Welches Genre ist Alien: Romulus? Alien: Romulus ist klassischer Science-Fiction-Horror und orientiert sich stark am ersten Alien-Film. Auch der Regisseur, Fede Alvarez, ist für seine Horrorkunst bekannt. Vor dem Film hat er auch in Don´t Breath und im Evil-Dead-Remake Regie geführt.

Wie lange geht Alien: Romulus? Die Kinofassung von Alien: Romulus geht 1 Stunde und 59 Minuten.

Alien ist eine der ikonischsten Science-Fiction-Horrorreihen aller Zeiten. Mit Alien: Romulus gibt es insgesamt sieben Filme der Reihe. Mit Alien vs Predator gibt es zusätzlich dazu noch zwei Spin-offs. Fast hätte es sogar einen Anime zu Alien vs Predator gegeben. Leider war die Planung zu einem ungünstigen Zeitpunkt: 2 der größten Sci-Fi-Monster der Filmgeschichte hätten sich in einem Anime gekloppt, doch Disney wollte nicht