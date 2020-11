Das neue PC-MMORPG Age of Wushu 2 sah in ersten Screenshots richtig gut aus. Doch wie steht es eigentlich um das Spiel, von dem wir schon sehr lange nichts mehr gehört haben?

Was sollte Age of Wushu 2 eigentlich werden? Das MMORPG von Snail Games war als Survival-MMORPG geplant, wobei Survival in dem Fall nicht mit Spielen wie Conan Exiles oder Rust gleichzusetzen ist.

Snail Games erklärte, dass ihr in der offenen Spielwelt dadurch überleben müsst, indem ihr euren eigenen Weg geht. Ihr folgt einer Martial-Arts-Schule und erlernt deren Kampfkunst. Age of Wushu 2 sollte genau wie der Vorgänger im antiken China spielen. Durch eure gewählte Schule solltet ihr an Quests kommen, die euch durch die Welt geführt hätten. Außerdem wären Beat ‚em Up-ähnliche PvP-Kämpfe gegen Spieler verfeindeter Schule möglich gewesen.

Darüber hinaus hättet ihr eine eigene Kampfsportschule gründen und dort NPCs ausbilden können. Deswegen wäre es so wichtig gewesen, mit der Bevölkerung zu interagieren, Quests für sie zu erledigen und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.

Age of Wushu sah auf den ersten Bildern richtig gut aus.

Keine guten Neuigkeiten zu Age of Wushu 2

Moment, wieso wird das aus der Vergangenheit erzählt? So, wie es aussieht, kommt Age of Wushu 2 nicht mehr. Aktuell machen Gerüchte die Runde, denen zufolge Snail Games das Projekt und dessen Finanzierung eingestellt hat. Angeblich fehlte dem Spiel eine klare Richtung. Bestätigt wurde dies offiziell noch nicht.

Wie wahrscheinlich ist das? Die Gerüchte klingen durchaus plausibel. Immerhin gab es seit über einem Jahr keine neuen Informationen zum MMORPG. Es gab noch nicht mal einen Trailer zu sehen.

Warum ist das schade? Age of Wushu 2 sah auf den ersten Screenshots dank Unreal Engine 4 traumhaft schön aus. Es gab zwar noch kein Gameplay zu sehen, dennoch machten die Bilder Lust darauf, das antike China in dieser Pracht erkunden und erleben zu können.

Außerdem besaß der Vorgänger (hierzulande als Age of Wulin bekannt) eine fantastische Atmosphäre dank schöner Landschaften und stimmiger, chinesischer Musik. Diese Vorzügen in modern und mit neuen Gameplay-Elementen erleben zu können, hätte durchaus Spaß machen können.

