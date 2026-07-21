Skyrim mit Koop und moderner Grafik – Ein neues RPG auf Steam könnte diesen Traum bald erfüllen

In einem neuen Spiel auf Steam könnte der Traum vieler Skyrim-Fans endlich wahr werden. Moderne Grafik und ein eingebauter Koop-Modus gemischt mit den typischen Skyrim-Elementen, das soll AetherCycle liefern.

Was ist das für ein Spiel? AetherCycle ist ein Action-RPG aus der Ego-Perspektive, das auf schnelle Kämpfe, große Welten und epische Bosse setzt. Dungeons und Bossgegner führen hier zu Loot und Level, wobei die Stärke des eigenen Charakters vor allem durch den Fortschritt in der eigenen Ausrüstung spürbar wird.

AetherCylce wird von einem kleinen Team entwickelt und soll im November 2026 als Early-Access-Titel auf Steam erscheinen. Doch für Fans von Skyrim könnte sich das richtig lohnen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu AetherCycle ansehen:

Video starten AetherCycle zeigt im Trailer wie Skyrim 2026 aussehen könnte Autoplay

Skyrim mit Koop und moderner Grafik

Warum ist das Spiel so interessant für Skyrim-Fans? Schaut man sich den Trailer an, dann wirkt es als ob The Elder Scrolls V: Skyrim schon wieder eine neue noch bessere Version für seine Fans auf den Markt gebracht hat.

AetherCylce orientiert sich stark am Mega-Hit sei es im Gameplay, bei der Grafik, der Inszenierung oder auch wenn es um das Kämpfen in der Ego-Sicht geht. Das muss dabei nichts Schlechtes sein, gerade durch die bessere Grafik wird das Indie-Spiel richtig hübsch.

Einen Bonus gibt es obendrein. Bereits im Trailer sieht man, dass sich AetherCycle mit anderen Spielern gemeinsam zocken lässt. In der Beschreibung auf Steam steht dann nochmal deutlich: „Erkundet die Welt, erfüllt Quests, besiegt Bosse und entwickelt euren Charakter gemeinsam weiter.“

Es wirkt entsprechend so, als würde man das ganze Spiel auch komplett in Kooperation mit anderen Spielern bestreiten können. Welche Limits es hier gibt, muss sich allerdings noch zeigen.

Wie kommt der Trailer bei den Fans an? Obwohl AetherCycle ein echtes Indie-Game ist, haben die Fans erkannt, was hier auf sie zukommen könnte. Entsprechend euphorisch wirken sie auch in den Kommentaren auf YouTube:

highuchi: „Eine weitere Episode von ,Ach gut, ich mach’s selbst‘.“

Boss_Fight_Index_Channel: „Jeder entwickelt die Bethesda-Formel weiter… außer Bethesda.“

Fuceril: „Erst hatten wir Souls-likes, jetzt haben wir Scrolls-likes. Als Fan von beidem schlage ich mir den Magen voll.“

Pugsliee: „Gut zu sehen, dass es bei der Elder-Scrolls-Reihe vorangeht!“

Dive_in_with_Mr.M: „Das sieht ehrlich gesagt ziemlich gut aus.“

Gleichzeitig gibt es allerdings auch Kritik von Fans, die den Indie-Entwicklern vorwerfen, viele Asset-Packs zu verwenden und glauben, dass das Spiel nur für den Trailer existiert.

Ob und wie gut AetherCycle wirklich ist, wird sich erst zu Release zeigen. Habt ihr nach dem Trailer Bock auf das Spiel bekommen oder ist der Titel eher nichts für euch? Schreibt es in unsere Kommentare! Wer eine schon erprobte Konkurrenz zu Skyrim sucht, wird mit einem anderen Spiel glücklich, welches Johanna für sich entdeckt hat: Ich habe 15 Jahre lang nach einem Ersatz für Skyrim gesucht und jetzt habe ich das Spiel auf Steam gefunden