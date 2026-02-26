Entwickler von düsterem Action-Spiel entschieden sich für einen gigantischen Hahn als Spielfigur, weil jeder diesen Hahn spielen wollte

Im Action-Rollenspiel Project Windless schlüpft ihr in die Rolle eines riesigen, schwertschwingenden Hahns. Diese ungewöhnliche Entscheidung fiel vor allem deshalb, weil buchstäblich jeder Testspieler genau diese Figur zocken wollte.

Was ist das für ein Spiel? Project Windless ist ein Open-World-Action-RPG, das auf der populären koreanischen Romanreihe „Die Legende vom Tränenvogel“ (englisch: „The Bird That Drinks Tears“) von Lee Youngdo basiert. Die High-Fantasy-Welt ist tief in der koreanischen Mythologie und Folklore verwurzelt.

Als sogenannter Rekon-Krieger taucht ihr in ein mythisches Zeitalter ein und erkundet das von eurer Spezies gegründete Königreich Arajit. Und dieser besagte Krieger ist … ein gewaltiger Hahn.

„Eines ist sicher: Ich will diesen Charakter spielen“

Was hat es mit dem Hahn auf sich? Während der „State of Play“ im Februar 2026 präsentierte Krafton erstmals Windless. Das auffälligste Merkmal war der Protagonist, denn es ist quasi ein menschlicher Hahn, der sich mit Schwertern durch Gegnerhorden metzelt.

Patrik Méthé, Leiter von Krafton Montreal, verriet in einem Interview mit PC Gamer, dass das Studio genau auf solche überraschten Reaktionen gehofft habe. Dass der Held Aufsehen erregen würde, war geplant. Dass die Leute aber genau das als Spielercharakter zocken wollen, habe Méthé dennoch überrascht.

Tatsächlich wollte buchstäblich jeder, der für einen Job an dem Spiel interviewt wurde, unbedingt diesen Hahn zocken. Méthé erinnert sich an die Kandidaten:

Wenn die Kandidaten gingen, sagten sie: ‚Ich hoffe, von Ihnen zu hören, aber eines ist sicher: Ich will diesen Charakter spielen können.‘ Alle von ihnen. Wirklich alle – und wir sagten uns: ‚Okay‘.

Dabei betont der Entwickler, dass der Protagonist kein „Typ im Kostüm“ sei, sondern ein eigenständiges Wesen mit spezifischen Attributen und Fähigkeiten, die ein Mensch so nicht hätte.

Der Rekon fungiert in Windless als legendärer Heldenkönig. Krafton hielt den Heldenkönig für die richtige Wahl, weil er ein mythischer Charakter ist. Man erinnere sich an ihn, aber niemand von damals lebt noch. Seine Geschichte spiele in einer 1.000-jährigen Lücke vor den Romanen, was den Entwicklern eine gewisse Flexibilität gebe. Man wollte die Buchvorlage nicht zu starr kopieren, um den Spielspaß nicht einzuschränken.

Wann erscheint Windless? Ein genaues Release-Datum für das Action-RPG steht noch nicht fest. Der Reveal-Trailer bestätigt lediglich, dass sich das Spiel für die PlayStation 5 in Entwicklung befindet. Wir halten euch über weitere Ankündigungen auf dem Laufenden.

Falls ihr Enten übrigens cooler findet als Hühner, könnt ihr in Escape from Duckov als bewaffnete Ente rumballern. MeinMMO-Redakteur Niko ist kein großer Freund von Extraction-Shootern, hat sich die Parodie zu Escape from Tarkov aber trotzdem angeschaut und plötzlich richtig Spaß gehabt, weil Duckov so anders ist als klassische Extraction-Shooter.

