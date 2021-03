Dieser Gaming-Opa ist eine Inspiration für seine Enkel. Fleißig zockt er seine Games durch, spielt am liebsten Horror und sagt, dass ihm die Spiele im Alltag helfen. Seine Story auf YouTube wurde zum Hit.

Um wen geht es? Der Gamer Yang Binglin ist 86 Jahre alt und stammt aus Sichuan in China. Auf YouTube wird er gerade richtig bekannt. Ein Video stellt ihn vor und geht dabei auf den großen Meilenstein ein, dass der Opa bereits 300 Videospiele durchgespielt hat. Darunter Titel wie Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Battlefield 5, Sniper Elite 3 oder Wolfenstein Youngblood.

Blinglin spricht über seine Erfahrungen und darüber, wie die Videospiele ihm im Alltag helfen.

Das zeichnet den Opa als Gamer aus

Was macht ihn besonders? Es ist schon außergewöhnlich, dass man als 86-Jähriger noch regelmäßig Videospiele zockt. Hinzu kommt, dass Binglin in den letzten 20 Jahren 300 Spiele durchgespielt hat. Eine beachtliche Leistung, die sicherlich die Meilensteine einiger Gamer in den letzten 20 Jahren übertrifft. Jeden Nachmittag setzt er sich hin und spielt für etwa 3 Stunden. Sich selbst beschreibt er als Fan, nicht als professionellen Spieler. Er macht das, was ihm gefällt.

Während und nach den Missionen in den Spielen fertigt der Gamer handschriftliche Notizen an. Schildert darin, wie er an Missionen herangeht. Durch seine Arbeit als Ingenieur war er schon immer an Technologie interessiert.

Wie fing das an? Im Video von South China Morning Post wird erklärt, dass Binglin anfangs Puzzle-Games mit seinem Enkel spielte. Danach wechselte er auf die PlayStation und spielte da Survival-Games. Inzwischen sind Horror-Spiele sein liebstes Genre.

So nutzt er das im Alltag: Jeden Morgen spielt Binglin Tischtennis. “Die Videospiele gaben mir viel Inspiration, die ich im Alltag anwenden kann. Das Spielen von Tischtennis braucht ja auch einen kompetitiven Geist, oder?”

Seine Enkelin teilt seit 2018 die Gaming-Videos ihres Großvaters im Internet. Dadurch erreicht der Kanal im dortigen Social-Media knapp 200.000 Follower. Die Enkelin erklärt, dass sie hoffentlich einen ähnlich jungen Geist besitzt, wenn sie älter wird.



Für viele Gamer gehört es noch zur Ausnahme, dass Großeltern auch an der Konsole, am Smartphone oder PC zocken. Doch wie selten ist das?

Die Webseite Statista.com hat darüber Daten zusammengefasst und zeigt, dass 15 Prozent aller Gamer in Deutschland im Jahr 2020 mindestens 60 Jahre alt sind. Gezählt wurden dabei Personen, die zumindest gelegentlich Computer- oder Videospiele spielen.

Video wird zur Sensation

So gut kommt das auf YouTube an: Das Video erzielte auf YouTube bereits über 1,3 Millionen Aufrufe in weniger als einer Woche (Stand: 8. März, 12:24 Uhr). Mehr als 34.000 Leute geben einen Daumen nach oben, nur knapp 300 nach unten. Fast 6.000 Kommentare gibt es zur Story, die sich um den Gaming-Opa dreht.

Wir binden euch das Video von South China Morning Post hier ein:

Das schreiben die Nutzer:

“Wenn er all sein Wissen über Videospiele an seine Enkel weitergibt, werden die zu Gaming-Wizards”

“Dieser Opa ist der echte Gaming-Veteran, der mehr Spiele als die meisten anderen spielte”

“Dieser Mann wird in absehbarer Zeit nicht nachlassen. Er ist körperlich aktiv und hält seinen Geist mit Videospielen und dem Schreiben von Strategien scharf. Ich hoffe, ich bin so cool, wenn ich älter werde.”

Andere gehen darauf ein, dass viele Spieler ihren Großeltern nicht erklären können, was sie da gerade für ein Videospiel spielen oder warum das so gut ist. Bei Yang Binglin wäre das eine schöne Ausnahme.

Wie gefällt euch das? Findet ihr das cool, dass der Opa so aktiv im Gaming ist und wünscht ihr euch, später auch mal so zu Leben oder ist das alles nichts für euch? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

