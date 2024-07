Entwickler arbeiten 12 Jahre an ihrem ersten Spiel auf Steam – Werden zum Release von den Spielern belohnt

Nach 12 Jahren im Early Access ist nun die Vollversion von 7 Days to Die auf Steam und Konsolen erschienen. Und die kommt bei den Spielern richtig gut an.

7 Days to Die ist ein Spiel, welches gleich mehrere Genres miteinander kombiniert. Neben Survival-, Shooter- und Rollenspiel-Elementen, beinhaltet das Zombie-Spiel auch Mechaniken aus dem Bereich Tower Defense. Und diese Kombination kommt bei den Spielern gut an.

Das Spiel besitzt auf Steam mehr als 226.000 Bewertungen, von denen satte 88 % positiv sind.

Nachdem sich 7 Days to Die seit 2013 im Early Access befand, ist es am 25. Juli 2024 in die Version 1.0 gewechselt und hat den Early Access verlassen. Seitdem können Spieler auf Steam, PS5 und der Xbox Series die Vollversion des Spiels genießen. Und das wird von den Spielern belohnt.

Ich melde mich für eine Woche krank

Wie belohnen die Spieler die Vollversion? Die Versionen für PS5 und Xbox Series kommen bei den Spielern gut an. Wie das Entwicklerstudio auf X zeigt, kann sich das Spiel auf der PS5 aktuell über eine Bewertung von 4,8 von maximal 5 Sternen erfreuen und auf der Xbox Series über eine 4,4 von 5 Sternen.

Auch auf Steam scheint die Veröffentlichung der Vollversion ein Erfolg zu sein. Hier konnte das Spiel mit 125.419 gleichzeitigen Spielern einen neuen Rekord aufstellen.

Wie geht es mit dem Spiel weiter? Das Entwicklerstudio The Fun Pimps gibt an, dass sie aktuell an einer Crossplay-Funktion für das Spiel arbeiten. Außerdem soll es noch bis mindestens Ende 2025 Updates und neue Inhalte für das Spiel geben.

Im April 2024 veröffentlichte das Entwicklerstudio bereits eine Roadmap für 7 Days to Die, die die weiteren Inhalte bis ins Jahr 2025 andeutet.

Was sagt die Community dazu? Auf X lassen sich einige Kommentare von Spielern finden, die die positive Resonanz zu dem Release widerspiegeln.

Ich melde mich für eine Woche krank , lautet hier ein Kommentar

, lautet hier ein Kommentar Ich war noch nie so stolz auf eine Spieleveröffentlichung oder ein Spielestudio. Eure harte Arbeit und Hingabe hat bewiesen, dass euch eure Community am Herzen liegt , schreibt ein weiterer Nutzer

, schreibt ein weiterer Nutzer Ich liebe es bis jetzt , lautet ein weiterer Kommentar

Was sagt ihr zu dem Spiel? Habt ihr es selbst schon gespielt? Wenn ja, werdet ihr zu der Vollversion jetzt einen neuen Spielstand anfangen? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare. 7 Days to Die befindet sich übrigens unter anderem auch auf unserer Liste der 28 besten Survival-Games 2024.