5 der seltensten Autos in Forza Horizon 5 – Besitzt ihr sie alle?

In Forza Horizon 5 können sich Auto-Fans ihre Träume erfüllen. Das Rennspiel bietet über 600 Fahrzeuge und greift dabei auf eine Vielzahl beliebter Hersteller zurück. Wer viel spielt, Geld verdient und erfolgreich zahlreiche Rennen bestreitet, der kann schnell einen riesigen Fuhrpark aufweisen. Doch einige Autos sind sehr selten und nur ein Bruchteil der Spieler besitzt sie. MeinMMO zeigt euch 5 der seltensten Autos in Forza Horizon 5!

Welche Kriterien waren ausschlaggebend? Die fünf von uns ausgewählten Autos zählen in Forza Horizon 5 zu den seltensten Fahrzeugen des Spiels. Da es keine offiziellen und einsehbaren Zahlen gibt, wie viele Spieler ein Auto besitzen, bestimmten wir unsere Liste anhand folgender Kriterien:

Verfügbarkeit in der Automesse

Verfügbarkeit im Auktionshaus

Länge der Verfügbarkeit im Auktionshaus

Physische Limitierung oder Bindung an IRL-Käufe

Häufigkeit der Verfügbarkeit bei Festival-Playlists und im Forzathon-Shop (bietet Aufschluss auf möglicherweise zeitlich begrenzte Verfügbarkeit)

Sämtliche Fahrzeuge auf dieser Liste können nicht in der Automesse gekauft werden und sind teilweise sogar an Bestellungen von Gegenständen im realen Leben gebunden. Außerdem erscheinen sie – wenn das überhaupt möglich ist – nur äußerst selten im Auktionshaus und dann zu sehr hohen Preisen.

1. Maserati 8CTF

Was ist das für ein Fahrzeug? Der Maserati 8CTF ist ein Rennwagen aus dem Jahr 1939, der dem italienischen Sportwagenhersteller große Erfolge im Rennsport brachte und durch den Maserati bis heute eine der wenigen europäischen Marken ist, die das 500 Meilen (ca. 805 km) Rennen im Oval von Indianapolis gewannen.

Wie bekommt ihr den Wagen? Der Maserati 8CTF war in Series 2 der Festival-Playlist von Forza Horizon 5 als Prämie enthalten. Wenn ihr den Flitzer freischalten wolltet, musstet ihr in der Sommer-Saison 45 Punkte der Spieleliste erreichen.

Die Series 2 lief vom 09. Dezember 2021 bis zum 06. Januar 2022, wobei die Sommer-Saison laut forza-fandom.com bereits am 16. Dezember endete.

Seit dem Ablauf der Series 2 ist der historische Flitzer nicht mehr Teil einer Festival-Playlist oder des Forzathon-Shops gewesen (Stand: Juni 2022). Wenn ihr den Maserati 8CTF in Forza Horizon 5 besitzen wollt, müsst ihr auf das Auktionshaus hoffen, wo er jedoch nur sehr selten angeboten wird.

Zudem ist unklar, für welchen Preis der Rennwagen im Auktionshaus angeboten werden würde. Wir behielten während unserer Recherche das Auktionshaus mehrere Tage im Auge und uns begegnete lediglich der Maserati auf dem Screenshot, der „nur“ 8.000.000 CR kosten sollte. Es ist durchaus möglich, dass zukünftige Verkäufe mehr kosten könnten.

Screenshot des seltenen Falls, dass der Maserati 8CTF zu einem vergleichsweise günstigem Preis im Auktionshaus von Forza Horizon 5 angeboten wird.

2. Vauxhall Lotus Carlton

Was ist das für ein Fahrzeug? Der Vauxhall Lotus Carlton ist ein Sportwagen mit Hinterradantrieb aus dem Vereinigten Königreich. Der Carlton ist ein gemeinsames Produkt der Automobilhersteller Lotus und Vauxhall aus dem jahr 1990. Letzteres ist ein Tochterunternehmen von Opel.

Wie bekommt ihr den Wagen? Der Carlton erschien mit der Series 3 in Forza Horizon 5 und war als Meilenstein (45 Punkte in der Festival-Playlist) der Frühlings-Saison erhältlich. Wer ihn zu diesem Zeitpunkt nicht freigeschaltet hat, muss derzeit darauf hoffen, dass er im Auktionshaus angeboten wird. Das ist allerdings wie schon beim Maserati 8CTF extrem selten der Fall.

Sollte der Vauxhall Lotus Carlton im Auktionshaus verkauft werden, wird der Verkäufer höchstwahrscheinlich 20 Millionen CR verlangen.

Wir hatten während unserer Recherche allerdings nicht das Glück, den Sportwagen auch nur ein einziges Mal im Auktionshaus zu sehen. Für uns Indiz genug, dass es sich um eines der seltensten Fahrzeuge in Forza Horion 5 handelt.

3. Ford GT ‘OPI Edition’ 2017

Was ist das für ein Fahrzeug? Der 2017er Ford GT ist der Nachfolger des legendären Ford GT 40, der seine Berühmtheit dem Sieg bei dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans verdankt. Mit dem 2017 Ford GT wollte der Automobilhersteller beweisen, dass er immer noch in der Lage ist, Sportwagen auf dem höchsten Niveau zu produzieren.

Der in Ford GT in der ‚OPI Edition‘ ist eine ausschließlich in Forza Horizon 5 verfügbare Version des Supersportlers und verfügt neben der besonderen Lackierung auch über eine verbesserte Leistung. Die serienmäßige Leistung der OPI Edition ist in Forza Horizon 5 der Performance-Klasse S1 bei 900, während die Standardausführung des Ford GT serienmäßig eine S1-863 ist.

Ein weiteres besonderes Detail, mit dem sich die OPI Editon von der Standardausführung unterscheidet, ist die Möglichkeit den Motor während des Tunings auszutauschen. Die OPI Edition hat den Racing V6TT zur Auswahl und kann mit diesem Motor voll aufgerüstet in die Performance-Klasse X-999 aufsteigen. Das Maximum der Standardausführung liegt lediglich in der Mitte der S2 Klasse bei 953.

Wie bekommt ihr den Wagen? Für den Ford GT in der OPI Edition müsst ihr im realen Leben eine Bestellung tätigen, um anschließend einen Code für den Wagen zu erhalten. Doch bei dem Gegenstand, den ihr bestellen müsst, handelt es sich um kein Objekt, dass ihr für das Spielen von Forza Horizon 5 nutzen könnt oder das irgendwie anderweitig mit dem Spiel in direkter Verbindung steht.

Für den Ford GT OPI Editio’ müsst ihr Nagellack des us-amerikanischen Nagellack-Herstellers OPI Products bestellen. Genauer gesagt muss es OPI-Nagellack der Xbox-Collection (via xbox.com) sein, der in Deutschland in den Produktlinien Infinite Shine, Nail Lacquers und GelColor verfügbar ist. Im Anschluss an die Nagellack-Bestellung könnt ihr den Code für das besondere Fahrzeug einfordern.

Es ist nicht möglich den Ford GT OPI Edition im Autohaus zu kaufen oder in einem Wheelspin zu erhalten. Ebenso wenig war oder ist er im Forzathon-Shop oder in einer Festival-Playlist als Belohnung enthalten.

Der Ford GT in der OPI Edition

4. Wuling Sunshine S

Was ist das für ein Fahrzeug? Der 2013er Wuling Sunshine S ist ein Van des chinesischen Automobilherstellers Wuling, der einige Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie SAIC Motor und General Motors hat und der seine Fahrzeuge lediglich in China verkauft.

Wie bekommt ihr den Wagen? Der Wuling Sunshine S war in Serie 4 von Forza Horizon 5 als Prämie der Herbst-Meisterschaft der Festival-Playlist enthalten und konnte mit dem Erreichen von 25 Punkten freigeschaltet werden. Wenn ihr diese Chance nicht genutzt habt, müsst ihre viele CR investieren, um den außergewöhnlichen Wagen euer Eigen nennen zu können – wenn ihr Glück habt.

Der chinesische Wan wird nur sehr selten im Auktionshaus von anderen Spielern angeboten und kostet dann gerne 20.000.000 CR. Das hielt konkurrierende Bieter während unserer Recherche jedoch nicht davon ab, die Auktion innerhalb einer Minute mittels des Sofortkaufpreises zu beenden.

Der Wuling Sunshine S war bislang nur ein Mal Teil einer Festival-Playlist gewesen, wurde noch nicht im Forzathon-Shop angeboten und ist auch nicht in der Automesse verfügbar.

Der seltene Wuling Sunshine S zum Spitzenpreis im Auktionshaus von Forza Horizon 5.

5. De Luxe Five-Window Coupé Forza Edition

Was ist das für ein Fahrzeug? Der Ford De Luxe ist ein Coupé aus dem Jahr 1932 und verfügt serienmäßig über einen Hinterradantrieb. In der limitierten Forza Edition wird der Coupé durch den besonderen Umbau zu einem sogenannten Hot-Rod.

Wie bekommt ihr den Wagen? Der Ford De Luxe Five-Window Coupé in der Forza Edition ist definitiv eines der seltensten Autos in Forza Horizon 5. Ihr könnt den besonderen Hot-Rod weder im Autohaus kaufen noch in einem Wheelspin erhalten. Ebenso wenig war er im Forzathon-Shop oder in einer Festival-Playlist als Belohnung enthalten.

Wenn ihr den De Luxe Five-Window Coupé Forza Edition haben wollt, müsst ihr den limitierten Forza Horizon 5 Xbox-Controller (via xbox.com) kaufen und mit dem Kauf einen Code erhalten. Diesen Code könnt ihr dann einlösen und den Hot-Rod einmalig im Spiel erhalten.

Jeder ‘Ford de Luxe Five-Window Coupé Forza Edition’ stammt demnach aus einem Kauf des FH5-Controllers. Es ist also eine sehr begrenzte Anzahl des Fahrzeuges im Umlauf und der Controller wird auch nur noch selten angeboten.

Achtung: Achtet bei einem Kauf des Controllers darauf, dass ihr bei einem offiziellen Händler bestellt, wenn ihr den Hot-Rod ebenfalls haben wollt. Bei der Recherche lasen wir einige Storys von Spielern, die bei einem Privatkauf den Controller erhielten, jedoch enttäuscht feststellen mussten, dass der Code nicht in dem Paket enthalten oder schon eingelöst war.

Der De Luxe in der limitierten Forza Edition. Bildquelle: DJKustoms via YouTube

Wieso sind andere seltene Fahrzeuge nicht in der Liste enthalten? Es gibt noch eine Reihe weiterer als äußerst selten geltende Fahrzeuge in Forza Horizon 5, die wir aus verschiedenen Gründen nicht in die Liste aufnahmen.

Es wurden beispielsweise einige der seltenen fahrbaren Untersätze während unserer Recherche zahlreich im Auktionshaus angeboten oder waren dort merklich günstiger, als die von uns gewählten Sammlerstücke. Ebenso entschieden wir uns gegen Wagen, die öfters im Forzathon-Shop und/ oder der Festival-Playlist enthalten waren als der Maserati, der Carlton oder Wuling.

Wie findet ihr unsere Liste der seltensten Autos in Forza Horizon 5? Fehlen eurer Meinung nach Fahrzeuge wie der Honda Civic Coupé von 2016, der Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performance oder der Toyota Celica SS-I von 2003? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!