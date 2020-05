5 coole Switch-Spiele, die jetzt im Mai im Angebot sind

Eure Nintendo Switch braucht neues Futter für den Mai 2020? Dann findet ihr hier fünf Angebote, die sich gerade für euch lohnen könnten.

Ihr sucht nach Spielen, die euch am ersten Mai-Wochenende ein bisschen die Freizeit versüßen? Im Nintendo eShop gibt es ein paar Angebote, die eure Switch bereichern könnten.

Hier findet ihr eine Mischung von Spielen, die sowohl für den Multiplayer, aber auch Einzelgänger geeignet sind.

Cuphead

Genre: Shoot’em up | Angebot: 14,99€ statt 19,99€ | Läuft bis: 06.05.2020 | Spieler: 1-2

Das ist Cuphead: Wer Cuphead zum ersten Mal sieht, denkt sich vielleicht: Oh, das sieht aber nach einem netten Spiel aus. Tolle, nostalgische Cartoon-Optik, treibende Jazz-Musik im Hintergrund und freundlich aussehende Hauptfiguren – das ist bestimmt was Nettes für zwischendurch.

All diese Beschreibungen stimmen – bis auf die letzte. Denn wenn man sich beim Spielen zu sehr in der famosen Cuphead-Atmosphäre verliert, ist man tot. Die Level, die sich in größere Bossfights und Plattformer-Missionen aufteilen, kann man in verschiedenen Schwierigkeitsstufen spielen. Und selbst die Leichteste ist schon brutal.

Im Video von IGN sehr ihr, wie Cuphead aussieht

In Cuphead hüpft und schießt ihr euch allein oder zu zweit im Couch-Koop durch grandios gestaltete Level, in denen hinter jeder – wirklich jeder – Ecke das „Game Over“ warten kann. Ob eine nett aussehende Blume, plötzlich absinkende Plattformen oder verdächtig aussehende Riesenrüben – alles in diesem Spiel ist darauf aus, eurem Tassen-Dasein ein schnelles Ende zu bereiten.

Cuphead ist bockschwer, aber nicht unfair – und auch deshalb wahnsinnig spannend. Wenn ihr sterbt, wisst ihr jedes Mal, warum. Das Erfolgserlebnis, wenn man einen Boss oder ein Level nach gefühlt hundert Fehlversuchen packt, ist dafür umso größer.

Overcooked 2

Genre: Party/Strategie | Angebot: 14,99 € statt 24,99€ | Läuft bis: 03.05.2020 | Spieler: 1-4

Das ist Overcooked 2: Overcooked 2 fällt in dieser Liste eindeutig in die Reihe von Spielen, die mit mehreren Leuten Spaß machen. Die Steuerung ist schnell zu erlernen und das leicht zugängliche Prinzip wirkt auf den ersten Blick einfach:

Ihr befindet euch in einer Küche

Ihr müsst aus verschiedenen Zutaten Gerichte zaubern

Diese servieren und danach das Geschirr abwaschen.

Klingt einfach? Falsch! Eure Küche wandert nämlich ziemlich schnell aus einfachen Restaurants in Umgebungen wie eine Zauberschule, ein Bergwerk oder ins Weltall. Die Gerichte werden komplizierter, Elemente wie Teleporter und herumschwirrende Plattformen erschweren euren Weg. Es wird zunehmend schwerer, sich nicht gegenseitig in den Weg zu laufen und die Gerichte gegen die gnadenlos runter tickende Uhr herzurichten.

Wenn ihr zusammen spielt, gilt es auf jeden Fall, einen kühlen Kopf zu bewahren und im Team zu arbeiten. Gelingt euch das, bietet Overcooked jede Menge Spaß, der sich auch für Kinder eignet. Wenn nicht, wird Overcooked 2 euch mit der bewährten Formel aus Overcooked 1 ziemlich schnell an die Grenzen treiben.

Übrigens: Auch der erste Teil befindet sich gerade im Angebot. Das könnt ihr aktuell für 6,79 statt 19,99 herunterladen.

Trüberbrook

Genre: Adventure | Angebot: 17,99€ statt 29,99€ | Läuft bis: 14.05.2020 | Spieler: 1

Das ist Trüberbrook: Trüberbrook entstand in Zusammenarbeit des deutschen Publishers Headup Games und der bildundtonfabrik. Es kommt mit einem ganz eigenen Charme daher: Ihr reist als der junge amerikanische Physiker Tannhauser ins abgelegene Trüberbrook – ein verschlafenes Örtchen in der deutschen Provinz.

Doch der harmlos anmutende Ort birgt dunkle Geheimnisse, die sich im Laufe der Story immer weiter entfalten. Im klassischen Adventure-Stil arbeitet ihr euch durch Rätsel und Mysterien, um euch in der von starken Wendungen getriebenen Geschichte voran zu arbeiten.

Das alles geschieht in einer ungewöhnlichen Optik: Sämtliche Landschaften wurden als Miniaturkulissen von Hand gearbeitet in der Werkstatt gebaut und danach ins Spiel übertragen. So ergibt sich ein ganz eigener Look für Trüberbrook.

ATV Drift & Tricks

Genre: Rennspiel | Angebot: 1,75€ statt 34,99€ | Läuft bis: 06.05.2020 | Spieler: 1

Das ist ATV Drift & Tricks: Wer nach Rennspielen auf der Switch sucht, landet grundsätzlich schnell bei Mario Kart. Wollt ihr aber ein eher realistisches Rennspiel, solltet ihr euch gerade ATV Drift & Tricks mal anschauen.

Normalerweise fällt das Spiel recht teuer aus, ist aktuell aber für gerade einmal 1,75 € im Angebot. ATV Drift & Tricks lässt euch auf dem Quad-Bike auf wahlweise matschige, verschneite, sonnige oder sandige Strecken los. Ihr könnt durch die Wüste driften, den Urwald unsicher machen oder durchs Gebirge düsen.

Ihr solltet kein hoch poliertes Rennspiel erwarten, aber ein Blick lohnt sich durchaus: Wer einfach mal ein oder zwei Runden drehen möchte, macht bei diesem Angebot nichts falsch.

RIVE: Ultimate Edition

Genre: Shoot’em up | Angebot: 1,49 € statt 14,99€ | Läuft bis: 17.05.2020 | Spieler: 1-2

Das ist RIVE: Bei RIVE handelt es sich um ein klassisches Shoot’em up: Von links nach rechts düst ihr über die Map und jagt so ziemlich alles hoch, was vor die Kanonen eures kleinen Raumschiffs gerät.

Dabei handelt es sich in erster Linie um verschiedenste Arten von Robotern, die ihr zu Schrott verarbeiten könnt. Den wiederum könnt ihr dann im Shop ausgeben, um euch Upgrades für euer Schiff zu verschaffen.

RIVE kommt mit abwechslungsreichen Leveln daher – mal fliegt ihr durch eine Lava-Welt, mal landet ihr unter Wasser. Dazu kommen Bosse, die euch teilweise schnell an eure Grenzen bringen können – denn einfach ist RIVE nicht. Der Schwierigkeitsgrad ist durchaus knackig.

In der Ultimate Edition könnt ihr aber auf Unterstützung setzen, indem ihr die Herausforderung im Koop angeht. Insgesamt ist RIVE eine ziemlich rasante Angelegenheit, die zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat (Release auf Switch: 2017), insbesondere für den Preis aber definitiv einen Blick wert ist.

Wenn ihr noch mehr Spiele für die Switch sucht, werdet ihr in unserer Liste mit Switch-Spielen, die ihr kostenlos im Shop runterladen könnt, fündig.