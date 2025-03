Eine flotte SSD kann beim Zocken echt Gold wert sein – besonders, wenn neu erschienene Spiele locker gut und gerne über 100 Gigabyte verschlingen und der Speicher schneller voll ist, als man “Halt” sagen kann. Vor etwa einem halben Jahr habe ich mir auf Anraten meiner Kollegen die Lexar NM790 zugelegt – und bin mächtig beeindruckt von ihrer Leistung.

Dank ihr habe ich endlich genug Platz für das stetig größer werdende Azeroth, Rollenspiel-Dauerbrenner wie Baldur’s Gate 3 oder The Witcher sowie meine gesamte Battlefield-Sammlung der letzten 15 Jahre. Falls euer PC mal wieder nach mehr Speicher und Speed verlangt, aber euer Budget nicht überstrapaziert werden soll – die Lexar NM790 ist aktuell ein echter Geheimtipp bei den Amazon Frühlingsangeboten!

4TB NVMe M.2 SSD für PCIe 4.0 mit über 7 GB/s – jetzt günstig bei den Amazon Frühlingsangeboten!

Die Lexar NM970 macht verleiht eurem PC ordentlich Dampf: Mit krassen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.400 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6.500 MB/s startet euer System in Windeseile, und von langen Ladebildschirmen könnt ihr euch verabschieden. Egal, ob ihr an aufwändigen Projekten arbeitet oder euch in unendlich große Gaming-Welten stürzt – alles läuft spürbar schneller und flüssiger!

M.2 ist der Formfaktor der SSD. Während ältere SSDs oft im 2,5-Zoll-Format kamen und per SATA-Kabel angeschlossen wurden, sind M.2-SSDs viel kompakter und werden direkt auf das Mainboard gesteckt. Dadurch sparen sie Platz und benötigen keine zusätzlichen Kabel.

NVMe steht hingegen für „Non-Volatile Memory Express“ und beschreibt die Schnittstelle, über die M.2-SSDs Daten übertragen. Im Vergleich zum älteren SATA-Standard ermöglicht NVMe deutlich höhere Geschwindigkeiten, weil es die schnellen PCIe-Lanes des Mainboards nutzt. Dadurch können moderne SSDs Daten viel schneller lesen und schreiben – perfekt also für Gaming, Videoschnitt und zügige Systemstarts!

