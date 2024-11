4K-TV mit OLED und 120Hz kostet nur die Hälfte – traumhafte Qualität für einen kleinen Preis

Heute Abend läuft die Warcraft Direct mit vielen neuen Infos – So schaut ihr zu

Neues Survival-Spiel auf Steam schickt euch in die Postapokalypse wie in DayZ, ersetzt Zombies durch tödliche Maschinen

Pokémon TCG Pocket versteckt eine geheime Karte – So bekommt ihr sie

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei