Die 4-Tage-Woche hat für junge Menschen keine Priorität mehr: 50 % würden lieber eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen

Junge Menschen wurden gefragt, wie sie zu Arbeit und Gesundheit stehen. Etwa die Hälfte der Befragten gab an, dass sie für eine bessere Gesundheit eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen würden.

Was ist das für eine Studie? In einer weltweiten Studie über gesunde Lebensgewohnheiten wurden mehr als 14 000 Menschen in 25 verschiedenen Ländern befragt, wie sie ihre Arbeitssituation einschätzen (via globallongevitystudy.com).

Die Zahl der Arbeitnehmer, die bereit sind, ihr Gehalt zu kürzen, beträgt 50 % der Befragten, was zeigt, wie sehr psychische Probleme für eine große Mehrheit der jungen Arbeitnehmer zu einer Priorität geworden sind. Konkret hieß die Frage: „Ich würde es vorziehen, dass mein Arbeitsplatz für meine Gesundheit und mein Wohlergehen sorgt, auch wenn ich dafür ein geringeres Gehalt verdiene?“

Bei der Gen Z stimmten dem 52 % zu, unter den Millenials noch 49 %. Die höchstens Zustimmungswerte gab es in Indien mit 71 %, den niedrigsten Zustimmungswert in Dänemark mit 21 %. Auch in Deutschland wäre gerade einmal 30 % der Befragten bereit, auf Gehalt zu verzichten.

Die Wahl des Arbeitgebers ist für viele junge Menschen sehr wichtig

Die Bedeutung des Arbeitgebers: Die Umfrage zeigt außerdem, dass sich junge Menschen vorzugsweise nach einem Arbeitgeber umsehen, der der die psychische Gesundheit der Arbeitnehmer unterstützt. Das wurde von fast einem Drittel der amerikanischen Millennials und von etwa einem Viertel der US-Generationen X und Z, die an der Umfrage teilnahmen, als sehr wichtig angesehen.

Gurpreet „Sunny“ Singh, Gründer von Roundglass, der die Studie initiiert hat, erklärte:

Arbeitnehmer wollen ihr Wohlbefinden nicht für einen Job opfern, und wenn Arbeitgeber dieses Problem nicht angehen, schadet das dem Unternehmensergebnis. Um Talente anzuziehen und zu halten, ist es nicht verhandelbar, der psychischen Gesundheit der Mitarbeiter Bedeutung beizumessen.

Leslie Kenny, Mitbegründerin des Oxford Longevity Project, ergänzt:

Die Arbeit ist ein so wichtiger Teil unseres Lebens, aber für viele ist sie eine stressige Erfahrung. Es ist klar, dass die Menschen von ihren Arbeitgebern erwarten, dass sie ihre Bemühungen unterstützen, sich selbst zu versorgen und ihre Gesundheit zu verbessern.

Eine französische Behörde hat das Konsumverhalten der Bevölkerung untersucht. Dabei hat sie festgestellt, dass ältere Menschen das lineare Fernsehen lieben, junge Menschen daran aber kaum noch interessiert sind. Das ist langfristig auch eine Herausforderung für Unternehmen, die bisher vor allem auf lineares TV gesetzt haben: Boomer lieben es, Gen Z kann nichts damit anfangen: Junge Leute stellen eine ganze Sparte vor eine große Herausforderung