Streamer und Influencer sammeln über 820.000 € für die Ukraine – Das ist 2GETHER4UKR

Um den Menschen in der Ukraine zu helfen, haben sich mehrere deutschsprachige Streamer und Influencer zum Kollektiv 2GETHER4UKR zusammengeschlossen. Erfahrt hier auf MeinMMO, was es damit auf sich hat und wie viel Erfolg 2GETHER4UKR schon hatte.

Was ist 2GETHER4UKR? Am 25. Februar 2022 wurde 2GETHER4UKR gegründet. Dahinter steckt ein Kollektiv an Streamern und Influencern aus dem deutschsprachigen Raum. Über die Plattform betterplace.org wurde 2GETHER4UKR ins Leben gerufen und seitdem läuft die Kampagne auf unbestimmte Zeit weiter.

Ziel von 2GETHER4UKR ist es, den Menschen in der vom Krieg erschütterten Ukraine zu helfen. Dazu werden Spenden über die Streams der teilnehmenden Content-Creator gesammelt. Das so eingenommene Geld wird dann in einem großen Pool gesammelt, der zu festen Auszahlungswellen an verschiedene Hilfsorganisationen und deren Projekte ausgegeben wird.

Projekte, die unterstützt werden, sind unter anderem:

Unterstützung von Evakuierungen

Nothilfe für Kinder und Familien

Unterstützung von Journalisten in der Ukraine

Eine vollständige Liste der Projekte und der unterstützten Hilfsorganisationen findet ihr auf der Homepage von 2GETHER4UKR. Auf der Homepage von MeinMMO haben wir ebenfalls ein Banner für die Aktion eingebunden.

Spendensumme steigt stetig an

Wie viel wurde schon eingenommen? Über zahlreiche Spenden wurden mittlerweile (Stand 12. März 2022) 821.915 Euro eingenommen. Die Spenden werden während der Streams der an 2GETHER4UKR beteiligten Content-Creator eingenommen. Die Verteilung übernimmt dann 2GETHER4UKR, die Streamer müssen lediglich ihren Stream zur Verfügung stellen.

Insgesamt haben bereits 14.326 Personen Geld an 2GETHER4UKR gespendet.





Wichtiger Hinweis: Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Unsere Expertise auf MeinMMO bezieht sich auf Gaming. Wer sich näher über den Konflikt von Russland mit der Ukraine beschäftigen will, dem empfehlen wir, sich auf offiziellen Seiten oder bei Nachrichtenmagazinen zu informieren:– Ukraine-Live-Blog (via Zeit – Krieg in der Ukraine (via nzz – Solidarität mit der Ukraine (via auswärtiges-amt Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Online-Seelsorge , bei der ihr auch einen Chat nutzen könnt. Das ist kostenlos und gilt bundesweit.

Wer ist alles dabei? 2GETHER4UKR konnte bisher einige bekannte, deutschsprachige Content-Creator gewinnen. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kampagne finden sich unter anderem Namen wie:

DrFroid

fisHCOp

Ankerkraut

Shurjoka

Kalle

Der Rollenspiel-Verlag Ulisses (Bekannt für das Schwarze Auge)

Die Termine der einzelnen Streamer und Influencer, die 2GETHER4UKR unterstützen, findet ihr auf dem Twitter-Account der Kampagne.

Wie kann ich spenden? Schaut euch einfach die Streams der unterstützenden Content-Creator an und folgt den entsprechenden Links. Ihr könnt auch ohne Streams direkt auf der Homepage von 2GETHER4UKR Geld für die Menschen in der Ukraine spenden

