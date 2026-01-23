Neues Ritterspiel auf Steam überzeugt mich mit neuem Trailer sofort, lässt mich „Shadowheart“ aus Baldurs Gate 3 retten

Der Reveal-Trailer zu einem neuen mittelalterlichen Spiel auf Steam und für die PS5 konnte viele Spieler und auch MeinMMO-Redakteurin Caro binnen Sekunden überzeugen. Es bietet nämlich nicht nur eine der aktuell größten Stimmen im Gaming, man muss sie als junge Ritterin retten.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um das Action-Adventure Spiel „1348 Ex Voto”, dass am 12. März 2026 auf Steam und für die PS5 erscheinen soll. Es wurde von Sedleo, einem kleinen 15-köpfigen Team aus Branchenveteranen, kreiert und soll als Standard Version für 24,99 Euro, oder als Deluxe Version für 29,99 Euro erhältlich sein.

In 1348 Ex Voto begibt man sich als die junge Ritterin Aeta auf eine gefährliche Reise durch das mittelalterliche Italien, um Aetas engste Verbündete Bianca zu retten. Dabei muss sie sich in verschiedenen Prüfungen beweisen, sich Banditen, Fanatikern und Söldnern stellen, und dabei niemals ihre Mission aus den Augen verlieren. Es geht um persönliche Ambition, Moralvorstellungen und zu welchen Mitteln man bereit ist, das eigene Ziel zu rechtfertigen.

Anhand der Reaktionen unter dem Reveal-Trailer auf YouTube sowie in anderen sozialen Medien wie Reddit, sind viele Gamer neugierig auf das, was 1348 Ex Voto verspricht. Sie ziehen Vergleiche zu anderen Titeln wie Hellblade und A Plague Tale, aber aufgrund einer bekannten Stimme auch zu GOTY-Titeln wie Expedition 33 und Baldur’s Gate 3.

Für Bianca haben die Entwickler niemand geringeren gefunden als Jennifer English, die vor allem für ihre Rollen als Shadowheart und Maelle bekannt ist.

Hier seht ihr den Trailer zu 1348 Ex Voto:

1348 Ex Voto könnte das Spiel sein, auf das sich viele Gamer gefreut haben

Wofür sorgt Jennifer English im Cast des Spiels? Jennifer English ist aufgrund ihrer letzten großen Games und ihrem Schauspieltalent, für dass sie im letzten Jahr bei den Game Awards auch als Siegerin ausgezeichnet wurde, zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Branche geworden.

„Sie ist jetzt überall! Das ist wunderbar”, schreibt Ms_Anxiety auf Reddit, „Das erinnert mich an vor etwa 20 Jahren, als Jennifer Hale überall war. Damals war sie meine Lieblingssprecherin, und jetzt rückt Jennifer English für mich an diese Stelle.”

Auch wenn sich ein großer Teil der positiven Reaktionen zu dem Action-Adventure auf das Casting, den schicken Look und den Vergleich zu den anderen genannten Spielen bezieht, freut sich eine weitere große Spielergruppe über die Repräsentation, die Ex Voto bietet.

Im GirlGamers-Subreddit sorgte der Trailer für helle Begeisterung. Und zwar nicht nur aufgrund eines mittelalterlichen Games mit einer weiblichen Protagonistin, sondern auch den nicht zu leugnenden queeren Subtext, den man dem Trailer entnehmen kann. Außerdem gewann das Team mit Jennifer English eine öffentlich queere Frau, der es anhand ihrer gewählten Reden zu dem Thema (siehe ihrer Dankesrede bei den Golden Joystick Awards) ein großes Anliegen ist, sich für die Community stark zu machen.

Aeta und Bianca aus 1348 Ex Voto.

In dem Subreddit wird diese Vorfreude sehr deutlich:

„Ich LIEBE mittelalterliche Geschichte, und dass es Repräsentation für WLW [Akronym für “women loving women”] im mittelalterlichen Italien gibt, ist ein wahr gewordener Traum”, schreibt IruSedai.

„Ein mittelalterliches Spiel über lesbische Ritterinnen??? In dieser Wirtschaftslage??? Ich kann es kaum erwarten”, freut sich Veloxio.

„Sofort auf die Wunschliste gesetzt, danke fürs Teilen!! Es sieht fantastisch und wirklich sapphisch aus, und ich bin ein Fan des mittelalterlichen Italiens, also haben sie mich voll und ganz überzeugt”, sagt Kinkfink.

Nachdem ersten Ansehen des Trailers und aus den genannten Gründen freut sich auch MeinMMO-Redakteurin Caro sehr auf 1348 Ex Voto

Als großer Fan von Baldur’s Gate 3 und Shadowheart, wurde ich das erste Mal auf den Trailer und dementsprechend das Spiel aufmerksam, als mir in der Redaktion gesagt wurde: „Da muss man Jennifer English retten.” Das war vielleicht der ausschlaggebende, aber nicht einzige Grund, wieso ich mich so sehr über diese Ankündigung freue.

Ich habe binnen Sekunden erkannt, dass 1348 Ex Voto genau nach einem Spiel aussieht, dass ich mir früher als junge, queere Person gewünscht hätte. Und genau aus diesem Grund freue ich mich auf das Action-Adventure, denn für viele junge Menschen, aber auch nicht weniger für erwachsene Personen der Community, ist Repräsentation ein wichtiges Thema.

1348 Ex Voto sieht nach einer spannenden, vielleicht etwas „generischen” Geschichte von „rette die Jungfrau in Not” aus, die jedoch aufgrund von Aeta – und ihrer ungewöhnlichen Position sich als weibliche Ritterin durchschlagen zu müssen – wieder umso interessanter wird.

Ich bin sehr gespannt, wie ihre Reise aussehen wird und ob Jennifer English mich so schnell verzaubern kann wie als Shadowheart. Ich bin definitiv bereit das Schwert in die Hand zu nehmen und Reihe mich da sehr hoffungsvoll bei den anderen vorfreudigen Fans ein.

