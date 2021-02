Kennt ihr noch das MMORPG Grand Fantasia? Das rund 11 Jahre alte Spiel kehrt als Neuauflage zurück – für mobile Geräte und mit neuer Grafik.

Was ist Grand Fantasia? Das 2010 veröffentlichte Anime-MMORPG versetzt euch in der Rolle eines Kämpfers, Jägers, Akolythen oder Beschwörers in eine bunte Fantasywelt. Dort erwarten euch Quests, mal mehr und mal weniger knuffige Gegner und viele Herausforderungen, die ihr meistert, um euren Helden zu verbessern. Für größere Missionen und Dungeons-Runs schließt ihr euch mit anderen Spielern zusammen. PvP wird über Zweikämpfe ausgeführt.

Grand Fantasia läuft auch heute noch, allerdings bietet es keine moderne Spielerfahrung mehr. Das möchten die Entwickler von X-Legend jetzt ändern.

Der Trailer zeigt euch, wie die Neuauflage aussieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ein Klassiker kehrt in neuem Gewand zurück

Was bietet die Neuauflage? Grand Fantasia Reborn mutet im Grunde wie ein neues Spiel an. Zwar besitzt es nach wie vor Anime-Grafik, die jedoch viel detailreicher aussieht. Vor allem die Figuren und Monster sehen jetzt aus, als wären sie einem Anime entsprungen. Alleine dadurch erweckt die Neuauflage den Eindruck eines modernen Spiels, das 2021 auf den Markt kommt.

Darüber hinaus scheinen die Kämpfe deutlich schneller als im Original abzulaufen. Sie muten schon wie die Auseinandersetzungen in einem Hack and Slay an. Generell scheint es sich bei Grand Fantasia Reborn eher um ein Action-RPG zu handeln.

Wichtigste Änderung ist, dass der Titel für mobile Geräte erscheint, während das Original ein PC-MMORPG ist. Ob es Autoplay geben wird, ist noch nicht klar.

Man merkt also, dass X-Level sich mit Grand Fantasia Reborn an eine andere Zielgruppe richtet. An Mobile-Gamer, die sich schnelleres Gameplay wünschen und trotzdem eine gute Grafik genießen möchten.

Wann erscheint das Spiel? Das Mobile-MMORPG Grand Fantasia Reborn soll 2021 in Asien erscheinen. Ein internationaler Release wurde noch nicht erwähnt. Allerdings ist das Original hierzulande nach wie vor bei seiner Zielgruppe populär, weswegen es durchaus denkbar und auch wahrscheinlich ist, dass die Reborn-Version bei uns erscheint. Ob das aber noch 2021 der Fall ist, wird sich erst zeigen.

Gefällt euch Grand Fantasia Reborn? Oder hättet ihr diese Neuauflage lieber für PC?

In der MeinMMO-Liste der 7 besten Anime-MMORPGs im Jahr 2021 findet ihr noch andere Online-Rollenspiel im Anime-Stil.