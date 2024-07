In Zenless Zone Zero könnt ihr jetzt eine neue Heldin spielen, die sich im Kampf spontan eine Waffe bastelt

Spieler von Zenless Zone Zero dürfen sich ab heute, dem 24. Juli 2024 über den ersten neuen Banner freuen, der euch einen S-Rang-Charakter bietet. In einem Trailer wurde die neue Figur jetzt vorgestellt.

Was ist das für ein Banner? Zenless Zone Zero ist das neuste Gacha-Spiel von Hoyoverse. Wie in Genshin Impact und Honkai Star Rail gibt es auch hier verschiedene Banner über die ihr zum Beispiel Charaktere, Waffen oder Bangboos (kleine Support-Häschen) erhalten könnt. Regelmäßig gibt es neue Banner mit einem limitierten S-Rang-Charakter.

Der neuste Banner läuft vom 24. Juli 2024 bis zum 13. August 2024. Darüber erhaltet ihr die junge Polizistin Zhu Yuan, die in jetzt in einem Trailer vorgestellt wurde:

Wer ist Zhu Yuan? Der neuste S-Rang-Charakter in Zenless Zone Zero ist eine junge Polizistin, die sich mit allen Kräften für die Stadt und ihre Bewohner einsetzt. Im Trailer könnt ihr sie bei der Arbeit und im Kampf gegen verschiedene Gegner beobachten.

Zhu Yuan ist nicht die typische workaholic Polizistin, die man in solchen Spielen und Szenarien oft vorfindet. Statt Überstunden zu schieben und sich voll und ganz der Verbrechensbekämpfung zu widmen, sieht man im Trailer, dass Zhu Yuan ihre Prioritäten anders verteilt. Lieber scheint sie pünktlich Feierabend zu machen, um mit ihrer Mutter zu essen. Spieler scheint genau das zu begeistern, wenn man nach den Kommentaren (via YouTube) geht.

Wie kämpft Zhu Yuna? Der Trailer gibt euch auch einen kleinen Vorgeschmack auf den Kampfstil von Zhu Yuan. Mit Schusswaffen greift sie ihre Gegner auf der Ferne heraus an. Dabei scheint sie sich aber nicht auf eine Waffe festlegen zu wollen. Mitten im Kampf nutzt Zhu Yuan Module, die sie an ihrer Kleidung trägt, um sich einfach eine “neue” Waffe zu basteln und sich so neuen Situationen anzupassen.

Zhu Yuan überzeugt mit vielen kleinen Details

„Ihr Bewegungen sehen nicht nur cool aus, sondern bringen auch einen taktischen Aspekt mit sich. Sie macht sich aktiv zu einem kleineren Ziel, indem sie sich auf dem Boden ausstreckt und wechselt ständig die Position“, stellt ein User über ihren Kampfstil fest.

Ebenfalls wird das kleine Detail angemerkt, dass Zhu Yuan wirklich ihre Waffe nachlädt, nachdem sie diese abgefeuert hat. Alles in allem zeigen Spieler sich sehr begeistert über die erste neue S-Rang-Figur in Zenless Zone Zero. Was denkt ihr über Zhu Yuan? Werdet ihr auf sie ziehen? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr nicht auf diesen limitierten Banner ziehen wollt, könnt ihr auch auf die Standard-Banner setzen: Zenless Zone Zero: Die 4 besten S-Rang-Charaktere aus dem Standard-Banner