Die Top 5 der besten Duellanten aus Yu-Gi-Oh! zeigt, wer wirklich der König der Spiele ist

Weitere Siege konnte sie erzielen, als sie ihre Sternenchips gewann oder sich für die Finalrunden vom Battle-City-Turnier qualifizierte. Daher ist die Zahl ihrer Siege schwer zu schätzen, doch so oder so ist sie der stärkste weibliche Duellant aus dem Anime.

Mai Valentine macht im Anime eine starke Wandlung durch. Am Anfang ist sie arrogant, egozentrisch und auf das Preisgeld des Turniers fixiert. Mit der Zeit lernt sie aber ihre Freunde immer mehr zu schätzen und wird zu einer treuen Begleiterin. In ihren Duellen setzte sie auf ein Harpyien-Deck.

Wonach wurde das Ranking erstellt? MeinMMO hat sämtliche Duelle aus dem Anime unter die Lupe genommen und eine Top 5 der besten Duellanten erstellt. Dabei haben wir die absolute Gesamtzahl der Siege als Platzierung gewählt. Zudem wurden nur die Duelle des originalen Animes samt seiner Filler berücksichtigt. Es finden sich also keine Charaktere, die in Yu-Gi-Oh! GX oder einem darauffolgenden Anime vorkommen.

Yu-Gi-Oh! ist nicht nur ein erfolgreicher Anime, sondern auch ein beliebtes Kartenspiel, zu dem bis heute große Turniere abgehalten werden. Angefangen hat die Reise im Jahr 2003 auf RTLZWEI, zumindest in Deutschland. Dabei konnten wir zahlreiche Duelle sehen, in denen die Regeln des offiziellen Kartensammelspiels nicht immer ganz so ernst genommen werden – ähnlich wie im echten Leben .

