Am 19. Oktober erscheint YouTubers Life 2 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. In dieser Simulation könnt ihr selbst zum YouTuber werden und einen erfolgreichen Kanal kreieren. Was genau hinter dem Spiel steckt und für wen es interessant sein könnte, verraten wir hier.

Was ist Youtubers Life 2? Bei diesem Spiel handelt es sich um eine Simulation eines YouTuber-Lebens. Ihr fangt als kleiner YouTuber an und arbeitet euch dann mit steigender Abonnentenzahl hoch zu einem der bekanntesten Gesichter der Plattform.

Der Ablauf des Spiels sieht wie folgt aus:

Ihr erstellt euch einen eigenen Charakter und beginnt als unbekannter YouTuber, den ihr dann zu einem namhaften Influencer machen sollt.

Ihr nehmt dann Videos auf und müsst dort jeweils die passende Reaktion auswählen und die Clips anschließend schneiden.

Videos lassen sich in verschiedenen Kategorien hochladen.

Durch Zuschauerzahlen und Abonnenten generiert ihr Geld, mit dem ihr dann euer Setup verbessern könnt.

Je weiter ihr wachst, desto mächtigere Partner könnt ihr finden und sogar mit bekannten Content-Creatorn wie PewDiePie zusammenarbeiten.

Von dem erworbenen Geld könnt ihr außerdem euer Haus neu einrichten.

Einen guten Überblick über YouTubers Life 2 gibt euch dieser neue Trailer passend zum Release:

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GamePro Inhalten widerrufen

Disclaimer: Die Youtubers-Life-Spielereihe erscheint bei Die Youtubers-Life-Spielereihe erscheint bei Raiser Games . Der Publisher wird von der Webedia-Mediengruppe mitfinanziert, zu der auch MeinMMO, GameStar und GamePro gehören.

Perfekt für Fans von Simulationen und YouTube

Für wen ist das Spiel interessant? YouTubers Life 2 richtet sich in erster Linie an Fans von Simulationen. Wie in anderen Titeln dieser Art geht es vor allem um das Management und das Treffen der richtigen Entscheidungen.

Ihr plant also, was ihr genau veröffentlichen möchtet, welche Spiele ihr spielt und an welchen Events ihr teilnehmen wollt. Dabei warten auch verschiedene Minigames auf euch.

Allerdings ist das Spiel auch cool, wenn ihr die Gaming-Szene auf YouTube verfolgt. So könnt ihr etwa mit bekannten deutschen YouTubern wie Paluten oder GermanLetsPlay zusammenarbeiten, die euch bei Quests und Missionen zur Seite stehen.

Dank der bunten Grafik und der kinderfreundlichen Geschichte eignet sich das Spiel auch für jüngere Gamer.

Paluten ist eine der Gaming-Persönlichkeiten, die ihr in YouTubers Life 2 treffen könnt.

Wie sieht es mit der Langzeitmotivation aus? YouTubers Life 2 verspricht einen motivierenden Gameplay-Loop. Die Jagd nach neuen Abos und Upgrades hält einem ständig die Karotte vor die Nase. Zudem sind die Nebenaktivitäten und Events ein positiver Aspekt.

Unsere Kollegen von der GameStar haben das Spiel bereits getestet und kritisieren die eher geringe Herausforderung und der sehr langsame Einstieg. Das Tutorial soll fast zwei Stunden dauern.

Wer also selbst zu einem YouTuber werden möchte, für den könnte das Spiel YouTubers Life 2 interessant sein. Ihr könnt das Spiel direkt auf der Website vom Entwickler Raiser Games vorbestellen*.

Die mit einem Stern markierten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Mit einem Kauf darüber unterstützt ihr MeinMMO ohne Auswirkungen auf den Kaufpreis.