Gamer beschwert sich, dass ihm YouTube die Einnahmen streicht – YouTube streicht ihm noch mehr Einnahmen

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Alles, was ihr zu dem Survival-MMO Rust wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Vor allem das nachträgliche De-Monetarisieren von Inhalten, die mach den alten Regeln okay waren, nach den neuen aber nicht mehr, sei für ihn ein großes Problem. Denn was passiere, wenn sich die Regeln wieder ändern?

Was ärgert ihn besonders? Condren findet es besonders ärgerlich, dass er jetzt diese ganzen Unannehmlichkeiten hat, mit so vielen de-monetarisierten Videos, nur weil er bei YouTube um Hilfe zu einem einzigen Video nachgefragt habe.

Condren kommt zum Schluss: Wenn YouTube es mit dem Kinderschutz so ernst meine und dieselben vagen Maßstäbe anlegt wie bei ihm, dann seien „Spiele, die nicht für Kinder geeignet“ sind, künftig kein Thema mehr für YouTube: also Games wie GTA 5, Elden Ring oder Skyrim.

So reagierte YouTube auf seine Beschwerde : In einem 20-minütigen Video erklärte Condren, dass er versucht hat, das Problem mit YouTube zu lösen, aber das ging offenbar gewaltig schief (via youtube ):

