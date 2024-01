Erfolgreicher YouTube-Kanal erklärt, wie ihr Todesfallen à la Saw überleben könnt

Nerd Explains auf YouTube greift sämtliche Szenarien aus Horrorfilmen wie Saw, Cube oder The Human Centipede in Videos auf und spielt durch, wie man sie am ehesten überleben würde. Dabei erklärt er etwa auch, wie man das Spiel des Netflix-Films Circle am schlausten angeht.

Was ist das für ein YouTube-Kanal? Nerd Explains hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Video-Essays zu erklären, wie man unterschiedlichste lebensbedrohliche Monster, Bösewichte, Fallen oder Szenarien in Filmen und Serien überleben kann.

Er geht die unterschiedlichen Situationen eines Films genaustens durch, sammelt und analysiert sämtliche Fakten zu den Umständen, um dann die besten Überlebensstrategien zu entwickeln.

Dabei weist Nerd Explains teils humorvoll auf Fehler der Figuren hin, wie etwa das Übersehen eines völlig intakten Telefons, um nach Hilfe zu rufen und spielt unterschiedliche theoretische Ideen durch, um auf das beste Ergebnis zu kommen.

Wie erfolgreich ist Nerd Explains? Mit diesem Content ist der YouTube-Kanal sehr erfolgreich und hat mehr als 1,25 Millionen Abonnenten. Das meistgesehene Video mit über 11,5 Millionen Aufrufen handelt davon, wie ihr das Todesspiel in Circle überleben könnt. (Stand: 23. Januar 2024)

Wie überlebt man Circle? Zunächst gibt der YouTuber wichtige Informationen preis, die man zu Beginn über den mysteriösen Mechanismus von Circle erfährt, um diese später für die passende Überlebensstrategie zu nutzen.

So stellt sich etwa heraus, dass die Teilnehmer per Hand-Voting abstimmen, welche Person als Nächstes draufgeht. Nerd Explains rät also dazu, möglichst nicht durch kontroverse Meinungen aufzufallen, um ja nicht die anderen Teilnehmer gegen sich abzuhetzen.

Hier könnt ihr selbst in das Video von Nerd Explains reinschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt via YouTube

Auch von Lügen rät der YouTuber ab, stattdessen solle man lieber ganz ruhig sein. Doch: Sollte man doch dazu gezwungen sein, etwas zu sagen, dann solle man lieber eine Unwahrheit erzählen, bevor man etwas erzählt, dass einem selbst schaden könnte.

Jedoch darf man auch nicht zu ruhig sein, da man sonst als wenig hilfreich in der Gruppe wahrgenommen wird. Statt persönliche Infos preiszugeben, solle man also besser versuchen, etwas Schlaues über den Mechanismus beizutragen.

Anschließend geht Nerd Explains unterschiedlichste Szenarien durch: Was passiert, wenn einfach keiner wählt? Bringt es etwas, wenn jemand sich selbst opfert? Danach erklärt der YouTuber, wie man am erfolgreichsten die anderen Teilnehmer manipulieren könnte, um das eigene Überleben zu sichern.

Doch insgesamt sei es sehr schwierig, all die Teilnehmer zu durchschauen und geschickt so zu beeinflussen, dass man am Ende als Sieger hervorgeht. Daher sei es das Beste, die anderen Fehler von der Gruppe machen zu lassen und, abgesehen von auf kleinen durchdachten Einmischungen, erst ganz am Ende den großen Masterplan an Manipulation auszuführen.

Mehr zu Circle: Ein faszinierender Film auf Netflix ist wie „Squid Game“, aber das Spiel hört erst auf, wenn nur noch einer lebt