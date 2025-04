Spieler aus WoW nutzen einen Zauber seit Jahren für die ultimativ relaxte Angel-Erfahrung, jetzt beendet Blizzard den harmlosen Spaß

Es gibt einige Zauber in der World of Warcraft, die mit Blick auf die Kämpfe um das Wohl von Azeroth keinen Nutzen haben, die aber dennoch viel Freude machen können. Einen dieser harmlosen Skills nutzten Mönche über viele Jahre hinweg, um beim Angeln bestmöglich abschalten zu können. Doch genau das geht ab jetzt nicht mehr.

Um welchen Zauber geht es? Zenflug ist eine Fähigkeit, die Mönche mit Stufe 30 erlernen und mit der sie auf einer meditativen Wolke durch die Luft schweben können. Mangels Zauberzeit kann man den Zenflug dabei auch beim Fallen in der Luft wirken. Der WoW-Fan Slowthar nutzt das seit 7 Jahren schon für maximal relaxte Angelausflüge. Auf Reddit schreibt er:

Sieben Jahre. Seit sieben Jahren spiele ich meinen Mönch, und wenn ich fische, tue ich das gerne vom Zenflug aus. Und warum? Ich weiß es nicht. Es macht einfach Spaß. Ich kann mich mitten in der Luft von meinem Reittier fallen lassen und der Zenflug ist ein Sofortzauber, sodass ich von dort aus schweben kann. In den wenigen Fällen, in denen das ein Problem ist, kann ich Mobs ausweichen. Ich kann mich langsam zum nächsten Pool treiben lassen, was wahrscheinlich nicht effektiver ist, als einfach wieder aufzusitzen und dorthin zu fliegen, aber ich finde es entspannender.

Vor wenigen Tagen musste Slowthar jedoch feststellen, dass Blizzard den Zauber Zenflug offenbar derart angepasst hat, dass man von der Wolke aus nicht mehr angeln kann: „Ich schätze, ich war einfach zu ‚overpowered‘ dabei. Ruhe in Frieden, entspannender Angelmodus. Die meisten Leute finden das wahrscheinlich albern, aber ich fand es harmlos und unterhaltsam.“

Spaß entdeckt, Spaß entfernt

Wie reagiert die Community darauf? Viele Spieler unterstützen die Beschwerde mit mehr als 2.800 Upvotes und mehr als 180 Kommentaren.

Isklar1993 schreibt etwa auf Reddit: „Es ist nicht einmal dumm, sondern ein harmloser Teil des Spiels, den jemand aus dem Weg räumen musste, um ihn zu verschlimmern – melde ihn als Bug, es besteht die Möglichkeit, dass es sich um unbeabsichtigten Spaghetti-Code handelt. Traurig, wenn nicht, denn es gibt viele andere Dinge, auf die sie sich konzentrieren könnten.“

Findrel_Underbakk ist ein Fan des Mönch-Zaubers (via Reddit): „Der Zenflug ist eine der ungewöhnlichsten Fähigkeiten im ganzen Spiel. Sie hat buchstäblich keinen anderen Zweck als nur für Stimmung zu sorgen und Spaß zu machen. Manchmal verstehe ich wirklich nicht, was sie [die Entwickler] da machen …“

randomroute350 erklärt auf Reddit: „Das sollte zu 100 % weiterhin möglich sein. Vor allem, weil Angeln eine Art Zen-Aktivität ist.“

TrumpLikesEmYoung kommt zu spät zur Angel-Party (via Reddit): „Ich bin sauer, weil ich erst jetzt gecheckt habe, dass das möglich ist, und jetzt geht es nicht mehr.“

Was haltet ihr von der überraschenden Änderung an Zenflug? Wie nutzt ihr den Mönch-Zauber? Verratet es in den Kommentaren! Während manche Dinge aus Azeroth verschwinden, kommen andere dazu. Mit den Eigenheimen soll bald sogar ein ganzes Feature im Spiel landen, das sich viele Fans schon seit Dekaden wünschen: WoW kopiert das beste Housing-System – Aber das kann Blizzard einfach gut