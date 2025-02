Twitch-Streamer schimpft, als er für Raid in WoW gewählt wird, stirbt beim 1. Boss durch anderen Streamer, verliert alles

Bei WoW Classic fanden die ersten Raids der Twitch-Gilde OnlyFangs im Geschmolzenen Kern statt. Der erste Raid forderte einige Opfer. Neben Tyler1 zerlegte es auch Quin69, einen bekannten Streamer. Pikant: Für seinen Tod war ein Mitspieler, Summit1g, direkt verantwortlich.

Das war die Situation: Die Twitch-Gilde OnlyFangs hat so viele Mitglieder, dass sie gleich zwei Raid-Gruppen in die 40-Mann-Instanz Molten Core ( Der Geschmolzene Kern ) schickt, den ersten Raid, den es jemals in World of Warcraft gab. Molten Core kam schon zum Release des MMORPGs im Jahr 2004 ins Spiel. 21 Jahre später sorgen die Boss-Mechaniken jetzt für Aufsehen, denn jeder Tod ist hier permanent und kostet den Streamer seinen Charakter, viele Stunden an Arbeit und letztlich auch die Möglichkeit, bei OnlyFangs aktiv mitzumachen.

Im Vorfeld des Raids fand ein „Draft“ statt: Die Raidleader konnten sich aus dem Spieler-Pool abwechselnd einen Spieler herausziehen. Eine Raid-Truppe wurde von Tyler1 geführt, die andere von Mizkif.

Mizkif wählte Quin69 aus, der vorher gehofft hatte, bloß nicht in den Raid von Mizkif zu kommen. Offenbar ahnte er schon, was ihm blüht.

Der Neuseeländer Quin69 ist einer der führenden Streamer auf Twitch, wenn es um Path of Exile und Diablo 4 geht. Der 34-Jährige hat sich in der Vergangenheit immer wieder Ärger und Banns eingefangen, weil er auf Twitch schneller sprach, als er denken konnte.

Streamer landet im falschen Raid – Ahnt schon, wie es ausgeht

So reagierte Quin69 auf die Wahl: Schon bei dem Draft murmelte Quin, als Mizkif begründete, wen er wählen würde: „Nicht mich, nicht mich.“

Doch Mizkif wählte „seinen Boy Quin69“. Der ausgewählte Streamer brüllte auf: NEIN! Nimm es zurück, nimm es zurück! Doch es war zu spät.

In Kommentaren zu der Szene hieß es auf reddit.

„Das Gesicht eines Mannes, der weiß, dass er in 3 Tagen sterben wird“

„Der Typ reagiert, als sei er an die Front einer Armee eingezogen worden“

„Mizkif nimmt das Spiel einfach nicht so ernst wie Tyler1 und wirkt nicht so, als sei er mit voller Sache dabei.“

Quin69 stirbt schon beim 1. Boss-Kampf

So lief der Raid dann: Tatsächlich schaffte es Quin69 beim ersten Bosskampf im Geschmolzenen Kern zu sterben und seinen Charakter permanent zu verlieren.

Das Problem war, dass der Twitch-Streamer Summit1g die Fähigkeit „Blade Furry“ gezündet hat, durch den jeder Angriff einen zusätzlichen Gegner trifft.

Doch bei dem Bosskampf sollte man solche Fähigkeiten vermeiden. Durch die Fähigkeit „Gedankenkontrolle“ der Boss-Gegner können Mitspieler übernommen und als „feindlich“ dargestellt werden.

Der 1. Boss in Molten Core ist Lucifron : Er spricht einen Fluch aus, der 2.000 Schaden anrichtet und entzaubert werden muss . Zudem begleiten 2 Feuerschuppenbeschützer Lucifron: Sie können Gedanken beherrschen und damit Spieler übernehmen. Daher sollten alle Spieler darauf verzichten, Bereichsfähigkeiten einzusetzen, um nicht aus Versehen einen Mitspieler zu töten.

Summit1g legt aus Versehen Quin69 um: Könnte mein Fehler gewesen sein

Wie ist er draufgegangen? Quin69 ist gestorben, weil ihn Summit1g durch Blade Flurry mitgetroffen und ausgeschaltet hat. Die Fähigkeit Blade Flurry des Schurken sorgt dafür, dass er 20 % schneller angreift und ein zweites Ziel trifft. Eigentlich sollte man diese Fähigkeit im Bosskampf gegen Lucifron strikt vermeiden.

Als Quin69 stirbt, ist der erste Ruf auch sofort MC-Kill, also ein Tod durch eigenes Feuer, während ein Spieler Mindcontrolled war, vom Gegner übernommen.

In der Diskussion entschuldigt sich Summit1g mehrfach bei seinem Kollegen, es tue ihm leid. Er hatte das gar nicht auf dem Schirm, während Raidleader Mizkif die Verantwortung übernimmt: Es sei sein Fehler gewesen. Er hätte noch deutlicher machen müssen, dass bei dem Kampf die Magier jeden Fluch aufheben müssen und Spieler auf Fähigkeiten verzichten, die Bereichsschaden machen.

Auf reddit wird jedoch kritisch angemerkt, dass Quin69 hier nicht so laut lamentieren sollte: Aus den Statistiken sei zu entnehmen, dass er derjenige war, der am meisten Schaden an Mitspielern angerichtet hat.

Wie geht das weiter? Mizkif und sein Raid haben es tatsächlich geschafft, Molten Core abzuschließen. Mizkif hat dabei den Raid aus einem Internet-Café in Japan geleitet (via reddit).

Quin69 wurde ersetzt, denn er hat seinen Charakter verloren und konnte nicht mehr mitspielen. Man geht davon aus, dass Quin69 als Hardcore-Typ einfach mit WoW weitermachen und einen neuen Charakter hochleveln wird.

