WoW Forever: Server Down am 11. November im Live-Ticker – Startzeit, Status, Dauer

04:00 Uhr

Die Wartungsarbeiten sind nun auch offiziell vorbei. Hier läuft weiterhin alles gut – ganz ohne Lags oder Disconnects. Damit verabschieden wir uns aus dem Live-Ticker und wünschen euch viel Spaß beim Leveln, Looten und Grinden!

Die englischsprachigen Patch Notes für den Hotfix findet ihr im Blizzard-Forum.

03:45 Uhr

Wir sind weiterhin im Spiel und es läuft alles smooth.

03:36 Uhr

Aufgepasst: Wir können wieder einloggen!!! Die Server von WoW: Forever scheinen wieder online zu sein. Wie sieht’s bei euch aus?

Wir kamen problemlos zurück ins Spiel und laufen ohne Lags oder Ruckler durch Ashenvale.

03:34 Uhr

Kleiner Reminder daran, dass ihr mal bei euren Addons vorbeischaut – bei uns gab es soeben ein paar frische Updates.

Falls ihr noch auf der Suche nach nützlichen Addons seid, haben wir hier das richtige für euch:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema WoW Forever Addons: Die 10 wichtigsten Mods und wie ihr sie installiert von Karsten Scholz

03:30 Uhr

Ungeduldige, die sich jetzt schon einloggen (zu denen wir natürlich auf keinen Fall gehören …), finden ein vertrautes Bild vor und sehen die Regelsatz-Auswahl, in der sich aber nichts auswählen lässt.

03:25 Uhr

Über die Zeiten für die wöchentlichen Wartungsarbeiten informiert euch übrigens die Support-Seite von Battle.net. Den allgemeinen Status eures Servers könnt ihr auf der offiziellen „World of Warcraft“-Website einsehen.

03:22 Uhr

Jetzt gibt es im Battle.net-Launcher ein Mini-Update von rund 320 MB. Der Download hat bei uns automatisch gestartet. Klickt ansonsten auf das Rädchen neben „Spielen“ und auf „Nach Updates suchen“.

03:20 Uhr

In dem offiziellen Discord von World of Warcraft geben die Moderatoren ein paar humorvolle Tipps, wie ihr die Zeit während des Server Downs verbringen könnt:

Bleibt ruhig.

Trinkt etwas Wasser.

Geht duschen.

Geht spazieren und fasst etwas Gras an.

Streichelt eure Haustiere.

Erledigt etwas Haushalt.

Zeichnet ein Schaf.

Ruft eure Eltern, Großeltern oder Herzensmenschen an (das solltet ihr wahrscheinlich ohnehin tun).

03:10 Uhr

So, wie verbringt ihr die Zeit jetzt, bis man wieder einloggen und weitergrinden kann? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!

Übrigens: Wusstet ihr, dass ihr ganz easy ein Pet in WoW: Forever einsacken könnt? Dafür müsst ihr nur ein wenig … gackern. Hier erfahrt ihr mehr:

Video starten WoW Forever: So bekommt ihr ein Huhn als Haustier Autoplay

03:00 Uhr

Die Server von WoW: Forever sind down!

02:55 Uhr

In fünf Minuten sind die Server in WoW: Forever down.

Wir nutzen die letzten Minuten zum gemütlichen Angeln:

02:45 Uhr

Jetzt gibt es auch die gewohnte Meldung im Chat von WoW: Forever, dass die Server in 15 Minuten heruntergefahren werden.

02:30 Uhr

In 30 Minuten fahren die Server planmäßig runter und ihr werdet aus dem Spiel geworfen oder könnt nicht mehr einloggen. Die Wartungsarbeiten dauern voraussichtlich eine Stunde an und ihr solltet um 03:00 Uhr CET wieder spielen können, wenn alles klappt.

02:15 Uhr

Willkommen zu unserem Live-Ticker in der Nacht auf Mittwoch! In WoW: Forever starten gleich die geplanten Wartungsarbeiten. Wir sind hier am Start und halten euch auf dem Laufenden.