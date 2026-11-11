WoW Forever: Server Down am 11. November im Live-Ticker – Startzeit, Status, Dauer

Heute Nacht, am 11. November 2026, laufen in WoW: Forever geplante Wartungsarbeiten. In unserem Live-Ticker halten wir euch über Startzeit, voraussichtliche Dauer und das Ende des Server-Downs auf dem Laufenden.
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Mittwoch, 11.11.2026
04:00 Uhr
Die Wartungsarbeiten sind nun auch offiziell vorbei. Hier läuft weiterhin alles gut – ganz ohne Lags oder Disconnects. Damit verabschieden wir uns aus dem Live-Ticker und wünschen euch viel Spaß beim Leveln, Looten und Grinden!
Die englischsprachigen Patch Notes für den Hotfix findet ihr im Blizzard-Forum.
03:45 Uhr
Wir sind weiterhin im Spiel und es läuft alles smooth.
03:36 Uhr
Aufgepasst: Wir können wieder einloggen!!! Die Server von WoW: Forever scheinen wieder online zu sein. Wie sieht’s bei euch aus?
Wir kamen problemlos zurück ins Spiel und laufen ohne Lags oder Ruckler durch Ashenvale.
03:34 Uhr
Kleiner Reminder daran, dass ihr mal bei euren Addons vorbeischaut – bei uns gab es soeben ein paar frische Updates.
Falls ihr noch auf der Suche nach nützlichen Addons seid, haben wir hier das richtige für euch:
03:30 Uhr
Ungeduldige, die sich jetzt schon einloggen (zu denen wir natürlich auf keinen Fall gehören …), finden ein vertrautes Bild vor und sehen die Regelsatz-Auswahl, in der sich aber nichts auswählen lässt.
03:25 Uhr
Über die Zeiten für die wöchentlichen Wartungsarbeiten informiert euch übrigens die Support-Seite von Battle.net. Den allgemeinen Status eures Servers könnt ihr auf der offiziellen „World of Warcraft“-Website einsehen.
03:22 Uhr
Jetzt gibt es im Battle.net-Launcher ein Mini-Update von rund 320 MB. Der Download hat bei uns automatisch gestartet. Klickt ansonsten auf das Rädchen neben „Spielen“ und auf „Nach Updates suchen“.
03:20 Uhr
In dem offiziellen Discord von World of Warcraft geben die Moderatoren ein paar humorvolle Tipps, wie ihr die Zeit während des Server Downs verbringen könnt:
- Bleibt ruhig.
- Trinkt etwas Wasser.
- Geht duschen.
- Geht spazieren und fasst etwas Gras an.
- Streichelt eure Haustiere.
- Erledigt etwas Haushalt.
- Zeichnet ein Schaf.
- Ruft eure Eltern, Großeltern oder Herzensmenschen an (das solltet ihr wahrscheinlich ohnehin tun).
03:10 Uhr
So, wie verbringt ihr die Zeit jetzt, bis man wieder einloggen und weitergrinden kann? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!
Übrigens: Wusstet ihr, dass ihr ganz easy ein Pet in WoW: Forever einsacken könnt? Dafür müsst ihr nur ein wenig … gackern. Hier erfahrt ihr mehr:
03:00 Uhr
Die Server von WoW: Forever sind down!
02:55 Uhr
In fünf Minuten sind die Server in WoW: Forever down.
Wir nutzen die letzten Minuten zum gemütlichen Angeln:
02:45 Uhr
Jetzt gibt es auch die gewohnte Meldung im Chat von WoW: Forever, dass die Server in 15 Minuten heruntergefahren werden.
02:30 Uhr
In 30 Minuten fahren die Server planmäßig runter und ihr werdet aus dem Spiel geworfen oder könnt nicht mehr einloggen. Die Wartungsarbeiten dauern voraussichtlich eine Stunde an und ihr solltet um 03:00 Uhr CET wieder spielen können, wenn alles klappt.
02:15 Uhr
Willkommen zu unserem Live-Ticker in der Nacht auf Mittwoch! In WoW: Forever starten gleich die geplanten Wartungsarbeiten. Wir sind hier am Start und halten euch auf dem Laufenden.
Was ist das für ein Server Down? In World of Warcraft: Forever finden in der Nacht zum 11. November 2026 geplante Wartungsarbeiten statt. Während dieser Zeit könnt ihr das MMORPG nicht starten und werdet auch aus einer laufenden Spielsession herausgeworfen.
Wann findet der Server Down statt? Die Wartung beginnt um 03:00 Uhr CET und dauert laut den Angaben im Battle.net-Launcher rund eine Stunde. Das geplante Ende ist somit voraussichtlich um 04:00 Uhr CET.
Gibt es einen Patch? Bisher wurde nichts von einem Patch erwähnt. Falls sich das ändert, erfahrt ihr es hier. Dafür gab es erst gestern, am 10. November einen Hotfix in WoW: Forever mit Anpassungen für die Klassen und Dungeons.
Womit beschäftigt ihr euch am liebsten in WoW: Forever? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Kürzlich ist mit dem Dunkelmond-Jahrmarkt eine „neue“ Aktivität gestartet, auf euch Quests, Besonderheiten und Minispiele erwarten. Alle Infos zu Karten-Sets, World-Buffs, Terminen und mehr, erfahrt ihr in unserer Übersicht zum Jahrmarkt.
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