WoW Forever greift ehemaligen Mitarbeiter an, die Spieler haben es sofort erkannt

World of Warcraft Forever kann sich eine Spitze gegen einen ehemaligen Mitarbeiter einfach nicht kneifen. Es ist sofort aufgefallen.

Sowohl die Entwickler als auch die PR-Abteilung von World of Warcraft Forever feuern gerade aus allen Rohren und überzeugen die Community mit jeder Menge Nostalgie. Auch neue Videos sind dabei, die – als Parodie an Tier-Dokumentationen – die Welt von Azeroth ein wenig beleuchten. In das neuste Video dieser Art hat sich dabei ein kleiner, augenzwinkernder Seitenhieb gegen einen ehemaligen Mitarbeiter eingeschlichen.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

In WoW Forever gibt’s echte Piraten, keine Waschlappen, die euch im Stich lassen

Was wurde in dem Video gesagt? In dem Video „Planet Azeroth EP. 2“ erklärt der Moderator Bill Bailey, was für Kreaturen im Schlingendorntal leben. Er warnt dabei vor den Krokilisken, den Raptoren und eben auch den Piraten. Als er über die Piraten spricht, erklärt er, in seiner trockenen Stimme:

Hier findet ihr Goblins, Ganker und Piraten. Und nur um deutlich zu sein, wenn ich von Piraten spreche, rede ich von den verwegenen, nicht von denen, die Angst bekommen und dich zurücklassen um verprügelt zu werden, sobald die Situation schlimm wird.

Das mag vielen Fans und Neulingen auf den ersten Blick ein wenig sonderbar vorkommen und ohne Kontext versteht man diesen Satz nicht. Wer in den letzten Jahren allerdings das Streamer-Event „OnlyFangs“ von WoW Hardcore verfolgt hatte, der dürfte den Seitenhieb auf Jason Thor Hall, auch bekannt als „Pirate Software“ sofort aufgefallen sein. Die Passage ist bei Minute 1:47 in diesem Video:

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Wer ist Pirate Software? Pirate Software ist ein Entwickler, der heute vor allem fürs Streaming bekannt ist und auch beim Hardcore-Event von Sauercrowd mitgespielt hat. Lange genoss er einen recht guten Ruf mit interessanten Anekdoten aus der Arbeit bei Blizzard, doch das änderte sich drastisch, als er seine Gruppe im Dungeon „Düsterbruch“ im Stich ließ – vor allem, nachdem er zuvor immer wieder betont hatte, wie stark man zusammenhalten und etwas gemeinsam durchziehen muss.

Besonders im Nachhinein verstrickte sich Pirate Software dann in offensichtliche Lügen, als er etwa sagte, dass er kein Mana mehr habe – obwohl er noch Mana verwendet, um durch Zauber noch schneller fliehen zu können. Außerdem hatte er noch Möglichkeiten, sein Mana wieder aufzufüllen (wie etwa das Mana-Juwel).

Wir haben über den Vorfall damals ausführlich berichtet – es war ein großer Aufreger in der Community von WoW Classic und Hardcore, heute ist es nur noch eine schöne Anekdote.

Dass Blizzard auf diesen Vorfall sehr direkt anspielt, sehen die meisten mit einem breiten Grinsen. Andere empfinden das jedoch als „nachtreten“ und besonders unangenehm, weil es eben ein ehemaliger Mitarbeiter war. Wie seht ihr das Ganze?

WoW Forever ist deutlich entspannter als das Hardcore-Event – ihr könnt es sogar richtig gut mit dem Controller spielen!