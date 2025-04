Die 5 besten Fähigkeiten aus World of Warcraft

Zauber und Fähigkeiten gibt es in World of Warcraft viele. Doch diese 5 Zauber fühlen sich beim Benutzen einfach großartig an.

World of Warcraft wird für viele Dinge gelobt, unter anderen auch das Kampfsystem. Zwar ist „Tab Targetting“ ein wenig veraltet, doch die Fähigkeiten in WoW haben ein ganz besonderes Gefühl, das von den Designern schon immer gut erzeugt werde. Denn jede Fähigkeit fühlt sich „wuchtig“ an und egal welchen Zauber man wirkt, der Einschlag ist regelrecht zu spüren.

Doch natürlich gibt es Zauber und Fähigkeiten, die das ein wenig besser als andere machen und mit denen man sich weitaus mächtiger fühlt als bei anderen. Die fünf Fähigkeiten mit dem besten Spielgefühl stellen wir euch hier vor.

Dabei geht es nicht um nummerische Werte – also welcher Zauber die größte Zahl auf dem Bildschirm erzeugt – sondern schlicht, welche Fähigkeit sich am besten anfühlt.

Für diese Liste haben wir uns an Zaubern und Fähigkeiten bedient, die es in der aktuellen Version von World of Warcraft noch gibt – also der laufenden Erweiterung „The War Within“.

Leereneruption

Klasse: Priester (Schatten)

Mit Legion wurde die Leereneruption („Void Eruption“) eingeführt und auch wenn sie ein wenig ihres Glanzes verloren hat, ist sie noch immer einer der erfüllendsten Zauber in World of Warcraft.

Denn während der Leereneruption erhebt sich der Priester in die Luft und levitiert leicht über dem Boden, während zahlreiche Schattengeschosse auf das aktuelle Ziel zufliegen.

Diese Eruption löst dabei die Leerengestalt aus – eine verbesserte Schattengestalt, in der man Zugriff auf neue Zauber hat und mehr Schaden verursacht. Diese neuen Zauber sorgen auch dafür, dass der Schattenpriester ein wenig mobiler ist und manche Zauber während der Bewegung wirken kann (wie etwa den Leerenblitz). Das ist zwar nur ein temporärer Bonus, aber der kann in manchen Kämpfen viel ausmachen.

Besonders cool: Je länger man es schafft, die Leerengestalt aufrecht zu erhalten, desto mehr Tentakel sprießen aus dem eigenen Körper, während gleichzeitig Einflüsterungen der Leere zu hören sind, die andauern, bis man letztlich die Leerengestalt verlässt.

Es gibt keine andere Fähigkeit im Spiel, die den Wahnsinn und den Rausch der Leere so sehr verkörpert wie die Leereneruption.